Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии №175, а в четверг в Татарстане был выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
"Четверг в республике был выходным днём, к учебному процессу школьники возвращаются в пятницу", - сказал представитель министерства образования и науки Татарстана.
Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.
При этом ученики 9-х и 11-х классов гимназии с понедельника пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.