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Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва
Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва
Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:22
2021-05-14T00:22
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии №175, а в четверг в Татарстане был выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.При этом ученики 9-х и 11-х классов гимназии с понедельника пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва

00:22 14.05.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии №175, а в четверг в Татарстане был выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
"Четверг в республике был выходным днём, к учебному процессу школьники возвращаются в пятницу", - сказал представитель министерства образования и науки Татарстана.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Учительница школы в Казани рассказала, как выпрыгивала с детьми из окна
Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.
При этом ученики 9-х и 11-х классов гимназии с понедельника пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
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