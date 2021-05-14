https://ria.ru/20210514/kazan-1732229511.html

Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва

Казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва

Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:22

2021-05-14T00:22

2021-05-14T00:22

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ученики казанских школ в пятницу вернутся к учёбе после двухдневного перерыва, поскольку в среду занятия были отменены из-за трагических событий в гимназии №175, а в четверг в Татарстане был выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе не в пятницу, как в других школах, а в понедельник, чтобы у них было время подготовиться.При этом ученики 9-х и 11-х классов гимназии с понедельника пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732162105.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, общество