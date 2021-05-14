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В Казахстане, предположительно, из-за молнии погибли около 350 сайгаков
В Казахстане, предположительно, из-за молнии погибли около 350 сайгаков
Около 350 сайгаков погибли, предположительно, из-за удара молнии в Казахстане, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экологии, геологии и природных... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:56
2021-05-14T09:56
западно-казахстанская область
казахстан
происшествия
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НУР-СУЛТАН, 14 мая - РИА Новости. Около 350 сайгаков погибли, предположительно, из-за удара молнии в Казахстане, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.По данным ведомства, 13 мая в Западно-Казахстанской области было обнаружено около 350 мертвых туш сайгаков. Специалисты в экстренном порядке отправились к месту происшествия, чтобы взять пробы патологических материалов, воды и почвы и проведения других необходимых мероприятий."Предварительно, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве заявили, что "по результатам проведенных экспертиз причина гибели животных будет сообщена дополнительно".
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западно-казахстанская область, казахстан, происшествия

В Казахстане, предположительно, из-за молнии погибли около 350 сайгаков

09:56 14.05.2021
 
© Фото : из личного архива Елены ЩипковойЗаповедник "Черные Земли" , сайгаки на водопое
Заповедник Черные Земли , сайгаки на водопое - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : из личного архива Елены Щипковой
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НУР-СУЛТАН, 14 мая - РИА Новости. Около 350 сайгаков погибли, предположительно, из-за удара молнии в Казахстане, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.
По данным ведомства, 13 мая в Западно-Казахстанской области было обнаружено около 350 мертвых туш сайгаков. Специалисты в экстренном порядке отправились к месту происшествия, чтобы взять пробы патологических материалов, воды и почвы и проведения других необходимых мероприятий.
"Предварительно, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве заявили, что "по результатам проведенных экспертиз причина гибели животных будет сообщена дополнительно".
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