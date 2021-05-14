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Посол Израиля заявил о готовности к уступкам в переговорах с Палестиной
Посол Израиля заявил о готовности к уступкам в переговорах с Палестиной
Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной, диалог – единственный действенный путь урегулирования конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:29
2021-05-14T19:16
эхуд ольмерт
ясир арафат
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной, диалог – единственный действенный путь урегулирования конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви."Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения", - сказал посол, отвечая на вопрос, готов ли Израиль на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной."А какие предложения мы получаем с другой стороны? Или все, или ничего. Поэтому надо сесть и разговаривать… Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции - они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви &gt;&gt;
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
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эхуд ольмерт, ясир арафат, палестина, израиль, в мире

Посол Израиля заявил о готовности к уступкам в переговорах с Палестиной

17:29 14.05.2021 (обновлено: 19:16 14.05.2021)
 
© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной, диалог – единственный действенный путь урегулирования конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения", - сказал посол, отвечая на вопрос, готов ли Израиль на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"А какие предложения мы получаем с другой стороны? Или все, или ничего. Поэтому надо сесть и разговаривать… Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции - они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
 
Эхуд ОльмертЯсир АрафатПалестинаИзраильВ мире
 
 
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