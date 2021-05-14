https://ria.ru/20210514/izrail-1732354916.html
Посол Израиля заявил о готовности к уступкам в переговорах с Палестиной
Посол Израиля заявил о готовности к уступкам в переговорах с Палестиной
Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной, диалог – единственный действенный путь урегулирования конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:29
2021-05-14T17:29
2021-05-14T19:16
эхуд ольмерт
ясир арафат
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной, диалог – единственный действенный путь урегулирования конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви."Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения", - сказал посол, отвечая на вопрос, готов ли Израиль на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной."А какие предложения мы получаем с другой стороны? Или все, или ничего. Поэтому надо сесть и разговаривать… Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции - они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены.
Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
2021-05-14T17:29
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