https://ria.ru/20210514/izrail-1732349825.html

Посол Израиля оценил вероятность полномасштабной войны с Палестиной

Посол Израиля оценил вероятность полномасштабной войны с Палестиной

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РИА Новости отверг риск того, что последнее обострение в отношениях с сектором Газа грозит перерасти в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:12

2021-05-14T17:12

2021-05-14T19:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РИА Новости отверг риск того, что последнее обострение в отношениях с сектором Газа грозит перерасти в полномасштабную войну.По его словам, за время последнего обострения в палестино-израильских отношениях на территорию Израиля было запущено 1600 ракет – "ни одна страна не позволила бы себе оставить такое без реакции"."Соответственно, мы реагируем и наносим ответные удары по тем точкам, откуда ракеты были выпущены. К сожалению, ХАМАС держит ракеты в Газе в густонаселенных районах - возле школ, мечетей, больниц, жилых домов. Они должны понимать, что если оттуда стреляют, то туда же будет нанесен ответный удар. Поэтому сейчас они используют своих жителей в качестве "живого щита", это самое опасное. При этом палестинцы стреляют не по каким-то специфическим целям, например, военным объектам, а по городам. Уже в одном этом заключается военное преступление, они ведут обстрелы гражданских объектов", - сказал посол.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире