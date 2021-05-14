Посол Израиля оценил вероятность полномасштабной войны с Палестиной
17:12 14.05.2021 (обновлено: 19:19 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РИА Новости отверг риск того, что последнее обострение в отношениях с сектором Газа грозит перерасти в полномасштабную войну.
"Нет, нет, нет. Последняя полномасштабная война была в 1973 году, или в 1982 году с Ливаном", - сказал посол.
По его словам, за время последнего обострения в палестино-израильских отношениях на территорию Израиля было запущено 1600 ракет – "ни одна страна не позволила бы себе оставить такое без реакции".
"Соответственно, мы реагируем и наносим ответные удары по тем точкам, откуда ракеты были выпущены. К сожалению, ХАМАС держит ракеты в Газе в густонаселенных районах - возле школ, мечетей, больниц, жилых домов. Они должны понимать, что если оттуда стреляют, то туда же будет нанесен ответный удар. Поэтому сейчас они используют своих жителей в качестве "живого щита", это самое опасное. При этом палестинцы стреляют не по каким-то специфическим целям, например, военным объектам, а по городам. Уже в одном этом заключается военное преступление, они ведут обстрелы гражданских объектов", - сказал посол.
С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.