https://ria.ru/20210514/izrail-1732275858.html

Число жертв ударов израильских ВВС по сектору Газа возросло до 119

Число жертв ударов израильских ВВС по сектору Газа возросло до 119

Десять человек погибли в сектора Газа в пятницу, общее число погибших палестинцев в результате израильских авиаударов по территории анклава составило 119, среди РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:51

2021-05-14T11:51

2021-05-14T21:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашраф аль-кидра

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Десять человек погибли в сектора Газа в пятницу, общее число погибших палестинцев в результате израильских авиаударов по территории анклава составило 119, среди них 31 ребенок и 19 женщин, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра в заявлении для прессы.Ранее сообщалось о 115 погибших в секторе Газа и более чем 600 раненых.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732254414.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашраф аль-кидра, хамас, израиль, в мире