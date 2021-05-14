https://ria.ru/20210514/izrail-1732243129.html

Израильские войска нанесли удары по целям в Газе

Израильские войска нанесли удары по целям в Газе

Израильтяне не входили ночью в сектор Газа, но нанесли удары по целям внутри анклава, заявил пресс-секретарь армии Йонатан Конрикус. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:14

2021-05-14T08:14

2021-05-14T11:53

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Израильтяне не входили ночью в сектор Газа, но нанесли удары по целям внутри анклава, заявил пресс-секретарь армии Йонатан Конрикус.Сейчас наземных войск на палестинской территории нет, но есть приказ быть готовыми к вторжению, добавил он.На вопрос РИА Новости, войдут ли израильские военные в Газу, собеседник отметил, что заранее об этом сообщать не будут.Ночью источник агентства заявил о старте наземной операции, но в Тель-Авиве опровергли эту информацию.В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 115 человек, более 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

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ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. 2021-05-14T08:14 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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