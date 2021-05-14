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Генсек ООН предупредил о последствиях палестино-израильского конфликта
Генсек ООН предупредил о последствиях палестино-израильского конфликта
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:04
2021-05-14T07:43
антониу гутерреш
сектор газа
оон
палестина
израиль
в мире
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.В ночь на пятницу пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа."В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", - говорится в сообщении военных.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.
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антониу гутерреш, сектор газа, оон, палестина, израиль, в мире

Генсек ООН предупредил о последствиях палестино-израильского конфликта

06:04 14.05.2021 (обновлено: 07:43 14.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib Salem Последствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ООН, 14 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - написал Гутерреш в Twitter.

В ночь на пятницу пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", - говорится в сообщении военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".
"Я сказал, что ХАМАС заплатит нам очень высокую цену. Мы ее взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал премьер, заявление которого распространила его канцелярия.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Антониу ГутеррешСектор ГазаООНПалестинаИзраильВ мире
 
 
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