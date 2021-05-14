https://ria.ru/20210514/izrail-1732234409.html

Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу

Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу

Госдеп повысил уровень опасности поездок в Израиль и сектор Газа на фоне эскалации напряженности и теперь рекомендует гражданам США пересмотреть поездки туда. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T02:37

2021-05-14T02:37

2021-05-14T02:37

сектор газа

палестина

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдеп повысил уровень опасности поездок в Израиль и сектор Газа на фоне эскалации напряженности и теперь рекомендует гражданам США пересмотреть поездки туда.США повысили уровень опасности для поездок в Израиль, на Западный берег и в сектор Газа до третьего уровня и рекомендуют "пересмотреть поездки!" туда, говорится в сообщении на сайте ведомства.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

сектор газа

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, сша, израиль, в мире