https://ria.ru/20210514/izrail-1732234258.html

Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу

Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу

Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент, сообщил РИА Новости источник в структурах безопасности Израиля. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T02:13

2021-05-14T02:13

2021-05-14T02:20

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент, сообщил РИА Новости источник в структурах безопасности Израиля.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа."Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент", - сказал РИА Новости источник в структурах безопасности Израиля.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителям израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором Газа, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, палестина, израиль, в мире