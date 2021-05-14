https://ria.ru/20210514/izrail-1732230045.html

Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома

Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:29

2021-05-14T00:29

2021-05-14T00:29

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля, сообщила РИА Новости общественная палестинская активистка Манар Заанин.По словам активистки, Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) открыло свои школы в Бейт-Ханун для приема этих семей, и эти школы уже заполнены.Ранее сотни семей в четверг вечером ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава вглубь - в наиболее безопасные места из-за продолжающихся авиаударов ВВС Израиля."Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома. Из-за израильских бомбардировок район стал небезопасным", - рассказала РИА Новости палестинская журналистка Фида абу Ата о ситуации в районе своего проживания.Ранее "Бригады Кассам" вооруженного крыла движения ХАМАС заявили, что "наземная операция станет возможностью увеличит количество убитых и пленных из числа противника (израильских военных)".Тель-Авив в общей сложности мобилизовал 14 тысяч резервистов. Как отметил министр обороны Бени Ганц, Израиль продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины. Кроме того, пресс-секретарь армии Йонатан Конрику сообщил о готовящейся наземной операции в секторе Газа. Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили ракеты по Израилю из Газы. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 87 палестинцев погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.

https://ria.ru/20210513/rakety-1732222612.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире