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Израильская армия начала наземную атаку на сектор Газа

Израильская армия начала наземную атаку на сектор Газа

ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:27

2021-05-14T00:27

2021-05-14T02:31

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба израильской армии."В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", - говорится в сообщении военных.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".Источник РИА Новости в структурах безопасности Израиля, в свою очередь, сообщил, что в настоящий момент армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.

сектор газа

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израиль

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сектор газа, палестина, израиль, в мире