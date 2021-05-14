https://ria.ru/20210514/gosdep-1732392533.html

США потребовали отвести азербайджанские войска от границы с Арменией

США потребовали отвести азербайджанские войска от границы с Арменией

Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведет все войска от границы с Арменией, заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер во время телефонного... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:26

2021-05-14T21:26

2021-05-14T21:52

государственный департамент сша

сша

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведет все войска от границы с Арменией, заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер во время телефонного брифинга.По ее словам, США внимательно отслеживают ситуацию в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном."Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом", — сказала она.Как заявлял исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, вчера стороны договорились о том, что азербайджанские военные покинут территорию Сюникской области. При этом, по его словам, Баку выполнил соглашение лишь частично. После этого Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. В среду ситуацию обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Армения направила в ОДКБ официальное обращение по ситуации в Сюникской области, срок его рассмотрения — три дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

https://ria.ru/20210513/vyvod-1732227026.html

https://ria.ru/20210512/espch-1731986210.html

сша

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный департамент сша, сша, азербайджан, армения, в мире