Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/gorod-1732262640.html
Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:56
2021-05-14T10:59
петр иванов (урбанист)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a33f15c4791f6bb74a1b31148f3a892.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию в доме как опасную, заявил РИА Новости урбанист и социолог Петр Иванов."Исторически люди жили скученными группами. Плохо, когда эти скученные группы оказываются не систематизированными. Между ними нет связей - несмотря на то, что они находятся в одной географической точке", - сказал Иванов.Он отметил, что даже в большом доме может существовать активное соседское сообщество."Это значит, что люди знают друг друга, у них есть общие праздники, какие-то действия. Например, День соседей, в котором многие принимают участие, и проводится акция "Обними свой дом". Это тоже снимает напряжение. Если не происходит этого, то люди испытывают большой стресс. Например, когда в лифте с вами едет незнакомый мужчина. Он может казаться опасным или странным, хотя это всего лишь сосед", - добавил Иванов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210401/napitok-1603743910.html
https://ria.ru/20210202/prokrastinatsiya-1595739517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fe24701b0698fda2d5b9a8ccd7b0744d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр иванов (урбанист), здоровье - общество, общество

Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек

10:56 14.05.2021 (обновлено: 10:59 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите
Забайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию в доме как опасную, заявил РИА Новости урбанист и социолог Петр Иванов.
"Исторически люди жили скученными группами. Плохо, когда эти скученные группы оказываются не систематизированными. Между ними нет связей - несмотря на то, что они находятся в одной географической точке", - сказал Иванов.
Деловая женщина - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 10:30
Назван напиток, защищающий сердце во время стресса
Он отметил, что даже в большом доме может существовать активное соседское сообщество.
"Это значит, что люди знают друг друга, у них есть общие праздники, какие-то действия. Например, День соседей, в котором многие принимают участие, и проводится акция "Обними свой дом". Это тоже снимает напряжение. Если не происходит этого, то люди испытывают большой стресс. Например, когда в лифте с вами едет незнакомый мужчина. Он может казаться опасным или странным, хотя это всего лишь сосед", - добавил Иванов.
Читайте полный текст интервью >>
Мужчина собирается на работу - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 19:39
Что такое прокрастинация: эффективные способы избавления от синдрома
 
Петр Иванов (урбанист)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния