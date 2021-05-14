https://ria.ru/20210514/gorod-1732262640.html

Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек

Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек

Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:56

2021-05-14T10:56

2021-05-14T10:59

петр иванов (урбанист)

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a33f15c4791f6bb74a1b31148f3a892.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию в доме как опасную, заявил РИА Новости урбанист и социолог Петр Иванов."Исторически люди жили скученными группами. Плохо, когда эти скученные группы оказываются не систематизированными. Между ними нет связей - несмотря на то, что они находятся в одной географической точке", - сказал Иванов.Он отметил, что даже в большом доме может существовать активное соседское сообщество."Это значит, что люди знают друг друга, у них есть общие праздники, какие-то действия. Например, День соседей, в котором многие принимают участие, и проводится акция "Обними свой дом". Это тоже снимает напряжение. Если не происходит этого, то люди испытывают большой стресс. Например, когда в лифте с вами едет незнакомый мужчина. Он может казаться опасным или странным, хотя это всего лишь сосед", - добавил Иванов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210401/napitok-1603743910.html

https://ria.ru/20210202/prokrastinatsiya-1595739517.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр иванов (урбанист), здоровье - общество, общество