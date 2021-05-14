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Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:56
2021-05-14T10:56
2021-05-14T10:59
петр иванов (урбанист)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию в доме как опасную, заявил РИА Новости урбанист и социолог Петр Иванов."Исторически люди жили скученными группами. Плохо, когда эти скученные группы оказываются не систематизированными. Между ними нет связей - несмотря на то, что они находятся в одной географической точке", - сказал Иванов.Он отметил, что даже в большом доме может существовать активное соседское сообщество."Это значит, что люди знают друг друга, у них есть общие праздники, какие-то действия. Например, День соседей, в котором многие принимают участие, и проводится акция "Обними свой дом". Это тоже снимает напряжение. Если не происходит этого, то люди испытывают большой стресс. Например, когда в лифте с вами едет незнакомый мужчина. Он может казаться опасным или странным, хотя это всего лишь сосед", - добавил Иванов.Читайте полный текст интервью >>
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петр иванов (урбанист), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Городские многоэтажки в меньшей степени виноваты в психологической напряженности их жильцов - соседи зачастую не знают друг друга и потому воспринимают ситуацию в доме как опасную, заявил РИА Новости урбанист и социолог Петр Иванов
.
"Исторически люди жили скученными группами. Плохо, когда эти скученные группы оказываются не систематизированными. Между ними нет связей - несмотря на то, что они находятся в одной географической точке", - сказал Иванов.
Он отметил, что даже в большом доме может существовать активное соседское сообщество.
"Это значит, что люди знают друг друга, у них есть общие праздники, какие-то действия. Например, День соседей, в котором многие принимают участие, и проводится акция "Обними свой дом". Это тоже снимает напряжение. Если не происходит этого, то люди испытывают большой стресс. Например, когда в лифте с вами едет незнакомый мужчина. Он может казаться опасным или странным, хотя это всего лишь сосед", - добавил Иванов.