https://ria.ru/20210514/galyaviev-1732287914.html

Ректор колледжа рассказала о студенте, устроившем стрельбу в Казани

Ректор колледжа рассказала о студенте, устроившем стрельбу в Казани

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, учился в колледже университета управления "ТИСБИ" на четверки и пятерки, участвовал... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:45

2021-05-14T12:45

2021-05-14T15:37

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, учился в колледже университета управления "ТИСБИ" на четверки и пятерки, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, но за эти полгода с ним что-то случилось, заявила ректор "ТИСБИ" Нэлла Прусс.По словам ректора, Галявиев не вызывал у руководства колледжа никаких вопросов, он никогда не выделялся из толпы, был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером.Прусс отметила, что молодой человек проучился в колледже 3,5 года, и после Нового года его в учебном заведении никто уже не видел.По словам директора колледжа Вероники Шамсутдиновой, мать Галявиева не общалась с куратором его группы, отец лишь изредка выходил на связь. "Я читала их переписку (отца с куратором - ред.) в WhatsApp. Ответы такие: я выясню, я уточню, я не в курсе. Я сделала вывод, что папа не всегда был в курсе того, что происходит с его сыном", - добавила она.Как добавила Прусс, после стрельбы позвонили отцу Галявиева. "Первое, что он сказал, когда позвонили, это было буквально в 11 часов, он сказал только одну фразу: да, это мой сын, мой сын совершил преступление", - сказала ректор.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732180889.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, стрельба в школе в казани