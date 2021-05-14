Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей
17:39 14.05.2021 (обновлено: 17:41 14.05.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и дочери Мии (4 года).
Исполнительница, которая в прошлом году подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым после почти шести лет отношений, сообщила, что сын и дочь сейчас сильно ревнуют ее друг к другу.
"Сестра ревнует к брату. Вот Миюша, например, считает сколько раз я поцеловала Андрюшу, после чего ее непременно надо поцеловать на один больше", — написала Гагарина.
Артистка попросила совета у своих подписчиков, прежде всего, у мам, которые растят двух и более детей.
"Родить еще одного ребенка", — порекомендовала певице мама восьмерых детей.
"Ну, это только зацеловать обоих, пока не закричат "хватит", "Целовать Андрея, когда не видит Мия", "Поцеловать на один раз больше. Уверена, Андрей уступит", — присоединились к обсуждению остальные пользователи.