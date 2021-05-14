https://ria.ru/20210514/gagarina-1732304611.html

Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей

Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей

Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:39

2021-05-14T17:39

2021-05-14T17:41

психология отношений

дети

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

полина гагарина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и дочери Мии (4 года).Исполнительница, которая в прошлом году подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым после почти шести лет отношений, сообщила, что сын и дочь сейчас сильно ревнуют ее друг к другу. Артистка попросила совета у своих подписчиков, прежде всего, у мам, которые растят двух и более детей."Ну, это только зацеловать обоих, пока не закричат "хватит", "Целовать Андрея, когда не видит Мия", "Поцеловать на один раз больше. Уверена, Андрей уступит", — присоединились к обсуждению остальные пользователи.

https://ria.ru/20210426/gagarina-1729981970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, дети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина