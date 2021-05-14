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Шоубиз
https://ria.ru/20210514/gagarina-1732304611.html
Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей
Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей
Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:39
2021-05-14T17:41
психология отношений
дети
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
полина гагарина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и дочери Мии (4 года).Исполнительница, которая в прошлом году подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым после почти шести лет отношений, сообщила, что сын и дочь сейчас сильно ревнуют ее друг к другу. Артистка попросила совета у своих подписчиков, прежде всего, у мам, которые растят двух и более детей."Ну, это только зацеловать обоих, пока не закричат "хватит", "Целовать Андрея, когда не видит Мия", "Поцеловать на один раз больше. Уверена, Андрей уступит", — присоединились к обсуждению остальные пользователи.
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психология отношений, дети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина

Полина Гагарина попросила совета по воспитанию детей

17:39 14.05.2021 (обновлено: 17:41 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Instagram пост, в котором рассказала, с какой проблемой столкнулась при воспитании своих детей: сына Андрея (14 лет) и дочери Мии (4 года).
Исполнительница, которая в прошлом году подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым после почти шести лет отношений, сообщила, что сын и дочь сейчас сильно ревнуют ее друг к другу.

"Сестра ревнует к брату. Вот Миюша, например, считает сколько раз я поцеловала Андрюшу, после чего ее непременно надо поцеловать на один больше", — написала Гагарина.

Артистка попросила совета у своих подписчиков, прежде всего, у мам, которые растят двух и более детей.
"Родить еще одного ребенка", — порекомендовала певице мама восьмерых детей.
"Ну, это только зацеловать обоих, пока не закричат "хватит", "Целовать Андрея, когда не видит Мия", "Поцеловать на один раз больше. Уверена, Андрей уступит", — присоединились к обсуждению остальные пользователи.
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Шоубизпсихология отношенийДетиШоу-бизнесЗнаменитостизвездыПолина Гагарина
 
 
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