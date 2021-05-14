Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210514/embriony-1732401136.html
В РПЦ призвали создать базу для усыновления замороженных эмбрионов
В РПЦ призвали создать базу для усыновления замороженных эмбрионов
Священники Русской православной церкви (РПЦ) призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов и в дальнейшем вообще запретить... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:57
2021-05-14T23:57
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
серафим саровский (прохор мошнин)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149089/94/1490899486_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bb61b80c1b4d260f0188f8be562d572f.jpg
ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Священники Русской православной церкви (РПЦ) призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов и в дальнейшем вообще запретить криоконсервацию, поскольку уверены, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и оставлять законсервированными или уничтожать тысячи жизней неэтично.Тему криоконсервации и усыновления эмбрионов подняли участники круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который провел 12-14 мая в Пятигорске Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра. В дискуссиях приняли участие высокопоставленные представители РПЦ, священники с учеными степенями и медицинским образованием, светские специалисты в области репродуктологии и биоэтики из России и Германии.Спасение замороженных жизней"В России сейчас нет никаких юридических основ для усыновления эмбрионов. Возможно, усиление общественной дискуссии на эту тему поспособствует юридическому закреплению эмбриона как человека", - заявил на заседании разработчик проекта общецерковного документа "Отношение РПЦ к экстракорпоральному оплодотворению", ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.Он рассказал РИА Новости, что по сути понимается под таким усыновлением: "Женщине, которая готова к усыновлению, переносят размороженные эмбрионы, полученные от других биологических родителей, она ими беременеет, рожает и воспитывает как своих детей".По мнению эксперта, юридическое закрепление такой возможности потребует колоссальных изменений в правовых основах, наделения "полным моральным статусом" еще не родившегося человека, корректировки противоабортного законодательства."Все это очень важно в плане признания эмбриона как личности именно с момента зачатия (такова позиция Церкви). Если он человек, то почему его нельзя усыновлять", - добавил священник.Руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии и кандидат биологических наук священник Владимир Духович поведал историю из пастырской практики. Одна успешная, уже имеющая детей женщина поняла, что не может спокойно жить, зная, что где-то лежат замороженные эмбрионы, и готова их выносить и усыновить, чтобы спасти как можно больше жизней. "И один епископ дал ей на это благословение", - отметил Духович.А еще один из участвовавших в дискуссии священнослужителей предложил на сделавших аборт женщин накладывать соответствующую епитимию (церковное наказание) – "вынашивать, усыновлять замороженные эмбрионы".Миллион эмбрионов и мировой опытСколько сегодня в России и мире в целом замороженных эмбрионов, собеседникам агентства точно не известно. Но они назвали приблизительную цифру в один миллион, ссылаясь на вышедшую несколько лет назад статью одного исследователя с предварительными оценками численности эмбрионов за рубежом. По другим данным, еще в 2002 году только в США хранилось около 400 тысяч эмбрионов.В мире, по словам Тарабрина, развивается движение по усыновлению эмбрионов. Так, в США существует общество, в котором уже были усыновлены на эмбриональном уровне и рождены несколько тысяч детей. "Есть отзывы счастливых родителей, счастливых доноров, которые по религиозным соображениям хотели пристроить своих эмбрионов", - добавил эксперт.Он особо отметил, что эмбрионы не могут храниться вечно, даже в условиях криоконсервации. На них так или иначе воздействуют различные космические излучения, радиоактивное излучение земли, которые могут менять ДНК."По-моему, был случай рождения детей после 10 лет заморозки… Сейчас эмбрионы хранятся 15-20 лет, но неизвестно, что с ними будет потом, не факт, что они смогут выжить", - пояснил собеседник агентства.Самым этичным использование замороженных эмбрионов, на его взгляд, будет либо их вынашивание и рождение той же матерью, либо их усыновление, вынашивание и рождение другой матерью.Однако в последнем случае возникает факт вторжения в супружеский процесс, который можно трактовать как недопустимую измену. Комментируя эту дилемму, священник отметил, что "есть такой этический принцип: из двух зол мы выбираем меньшее, и смерть человека, на мой взгляд, будет большей этической проблемой".А священник Владимир Духович сказал, что часто встречающееся сравнение суррогатного материнства с прелюбодеянием – "натяжка, потому что нет мотивации похоти". Он также напомнил, что особо почитаемый русский святой преподобный Серафим Саровский был готов отдать собственное спасение ради спасения других людей.Запрет криоконсервации эмбрионов"Церкви не надо бояться идти против общей государственной этики. В России разрешены аборты, процветает суррогатное материнство. Но Церковь может заявлять о христианском взгляде на эти явления – и у каждого человека существует еще индивидуальная этика", - подчеркнул Духович.Тарабрин же заявил РИА Новости, что Церковь предлагает на законодательном уровне "запретить криоконсервацию эмбрионов". И это предложение – "одна из красных линий" проекта документа РПЦ об ЭКО, который представлен для обсуждения пока на церковных ресурсах."Пока законодательно у нас эмбрион не имеет полного морального статуса, пока это просто биомасса, - вопроса о том, чтобы его как-то защищать или ограничивать методики экспериментирования, не стоит", - констатировал Тарабрин.А представители Католической церкви и протестантского сообщества из Германии рассказали на круглом столе о строгом законодательстве, которое запрещает консервацию эмбриона после того, как ядра сперматозоида и яйцеклетки слились, то есть примерно после 15 часов развития. "Там с момента слияния ядер считается, что это уже человек, обладающий личностным статусом, то есть фактически криоконсервация недопустима. У нас же криоконсервируют эмбрионы на третий-шестой день развития, а до шестого дня развития, как правило, смотрят, как они развиваются", - пояснил представитель РПЦ.Запрет на криоконсервацию повлечет отказ от продуцирования лишних эмбрионов, полагает Тарабрин. Поэтому он считает необходимым вовлекать законодателей в обсуждение биоэтических проблем.
https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html
https://ria.ru/20210512/bioetika-1732050697.html
https://ria.ru/20210406/dokument-1727078790.html
https://ria.ru/20210329/eko-1603346678.html
https://ria.ru/20210514/aborty-1732324854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149089/94/1490899486_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_9fc6b5d8976eadb65315f87bf1204a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, русская православная церковь, серафим саровский (прохор мошнин)

В РПЦ призвали создать базу для усыновления замороженных эмбрионов

23:57 14.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
Сотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Священники Русской православной церкви (РПЦ) призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов и в дальнейшем вообще запретить криоконсервацию, поскольку уверены, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и оставлять законсервированными или уничтожать тысячи жизней неэтично.
Тему криоконсервации и усыновления эмбрионов подняли участники круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который провел 12-14 мая в Пятигорске Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра. В дискуссиях приняли участие высокопоставленные представители РПЦ, священники с учеными степенями и медицинским образованием, светские специалисты в области репродуктологии и биоэтики из России и Германии.
Круглый стол по биоэтике, орнанизованный РПЦ и Фондом Конрада Аденауэра в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:30Религия и мировоззрение
В РПЦ разгорелся спор о греховности ЭКО

Спасение замороженных жизней

"В России сейчас нет никаких юридических основ для усыновления эмбрионов. Возможно, усиление общественной дискуссии на эту тему поспособствует юридическому закреплению эмбриона как человека", - заявил на заседании разработчик проекта общецерковного документа "Отношение РПЦ к экстракорпоральному оплодотворению", ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.
Он рассказал РИА Новости, что по сути понимается под таким усыновлением: "Женщине, которая готова к усыновлению, переносят размороженные эмбрионы, полученные от других биологических родителей, она ими беременеет, рожает и воспитывает как своих детей".
По мнению эксперта, юридическое закрепление такой возможности потребует колоссальных изменений в правовых основах, наделения "полным моральным статусом" еще не родившегося человека, корректировки противоабортного законодательства.
"Все это очень важно в плане признания эмбриона как личности именно с момента зачатия (такова позиция Церкви). Если он человек, то почему его нельзя усыновлять", - добавил священник.
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 23:53Религия и мировоззрение
Представитель РПЦ предложил создать в Госдуме комитет по биоэтике
Руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии и кандидат биологических наук священник Владимир Духович поведал историю из пастырской практики. Одна успешная, уже имеющая детей женщина поняла, что не может спокойно жить, зная, что где-то лежат замороженные эмбрионы, и готова их выносить и усыновить, чтобы спасти как можно больше жизней. "И один епископ дал ей на это благословение", - отметил Духович.
А еще один из участвовавших в дискуссии священнослужителей предложил на сделавших аборт женщин накладывать соответствующую епитимию (церковное наказание) – "вынашивать, усыновлять замороженные эмбрионы".

Миллион эмбрионов и мировой опыт

Сколько сегодня в России и мире в целом замороженных эмбрионов, собеседникам агентства точно не известно. Но они назвали приблизительную цифру в один миллион, ссылаясь на вышедшую несколько лет назад статью одного исследователя с предварительными оценками численности эмбрионов за рубежом. По другим данным, еще в 2002 году только в США хранилось около 400 тысяч эмбрионов.
В мире, по словам Тарабрина, развивается движение по усыновлению эмбрионов. Так, в США существует общество, в котором уже были усыновлены на эмбриональном уровне и рождены несколько тысяч детей. "Есть отзывы счастливых родителей, счастливых доноров, которые по религиозным соображениям хотели пристроить своих эмбрионов", - добавил эксперт.
Криоконсервация яйцеклеток - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 18:15Религия и мировоззрение
Союз православных женщин призвал отклонить разделяющий РПЦ документ
Он особо отметил, что эмбрионы не могут храниться вечно, даже в условиях криоконсервации. На них так или иначе воздействуют различные космические излучения, радиоактивное излучение земли, которые могут менять ДНК.
"По-моему, был случай рождения детей после 10 лет заморозки… Сейчас эмбрионы хранятся 15-20 лет, но неизвестно, что с ними будет потом, не факт, что они смогут выжить", - пояснил собеседник агентства.
Самым этичным использование замороженных эмбрионов, на его взгляд, будет либо их вынашивание и рождение той же матерью, либо их усыновление, вынашивание и рождение другой матерью.
Однако в последнем случае возникает факт вторжения в супружеский процесс, который можно трактовать как недопустимую измену. Комментируя эту дилемму, священник отметил, что "есть такой этический принцип: из двух зол мы выбираем меньшее, и смерть человека, на мой взгляд, будет большей этической проблемой".
А священник Владимир Духович сказал, что часто встречающееся сравнение суррогатного материнства с прелюбодеянием – "натяжка, потому что нет мотивации похоти". Он также напомнил, что особо почитаемый русский святой преподобный Серафим Саровский был готов отдать собственное спасение ради спасения других людей.
Препарат с эмбрионом. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 18:12Религия и мировоззрение
Священники сравнили ЭКО с популярным у фашистов псевдонаучным методом

Запрет криоконсервации эмбрионов

"Церкви не надо бояться идти против общей государственной этики. В России разрешены аборты, процветает суррогатное материнство. Но Церковь может заявлять о христианском взгляде на эти явления – и у каждого человека существует еще индивидуальная этика", - подчеркнул Духович.
Тарабрин же заявил РИА Новости, что Церковь предлагает на законодательном уровне "запретить криоконсервацию эмбрионов". И это предложение – "одна из красных линий" проекта документа РПЦ об ЭКО, который представлен для обсуждения пока на церковных ресурсах.
"Пока законодательно у нас эмбрион не имеет полного морального статуса, пока это просто биомасса, - вопроса о том, чтобы его как-то защищать или ограничивать методики экспериментирования, не стоит", - констатировал Тарабрин.
А представители Католической церкви и протестантского сообщества из Германии рассказали на круглом столе о строгом законодательстве, которое запрещает консервацию эмбриона после того, как ядра сперматозоида и яйцеклетки слились, то есть примерно после 15 часов развития. "Там с момента слияния ядер считается, что это уже человек, обладающий личностным статусом, то есть фактически криоконсервация недопустима. У нас же криоконсервируют эмбрионы на третий-шестой день развития, а до шестого дня развития, как правило, смотрят, как они развиваются", - пояснил представитель РПЦ.
Запрет на криоконсервацию повлечет отказ от продуцирования лишних эмбрионов, полагает Тарабрин. Поэтому он считает необходимым вовлекать законодателей в обсуждение биоэтических проблем.
Семья - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 15:22Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали причину демографических проблем в России
 
Религия и мировоззрениеРоссияРусская православная церковьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния