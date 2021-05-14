https://ria.ru/20210514/embriony-1732401136.html

В РПЦ призвали создать базу для усыновления замороженных эмбрионов

В РПЦ призвали создать базу для усыновления замороженных эмбрионов

Священники Русской православной церкви (РПЦ) призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов и в дальнейшем вообще запретить... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:57

2021-05-14T23:57

2021-05-14T23:57

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

серафим саровский (прохор мошнин)

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ПЯТИГОРСК, 14 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Священники Русской православной церкви (РПЦ) призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов и в дальнейшем вообще запретить криоконсервацию, поскольку уверены, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и оставлять законсервированными или уничтожать тысячи жизней неэтично.Тему криоконсервации и усыновления эмбрионов подняли участники круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который провел 12-14 мая в Пятигорске Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра. В дискуссиях приняли участие высокопоставленные представители РПЦ, священники с учеными степенями и медицинским образованием, светские специалисты в области репродуктологии и биоэтики из России и Германии.Спасение замороженных жизней"В России сейчас нет никаких юридических основ для усыновления эмбрионов. Возможно, усиление общественной дискуссии на эту тему поспособствует юридическому закреплению эмбриона как человека", - заявил на заседании разработчик проекта общецерковного документа "Отношение РПЦ к экстракорпоральному оплодотворению", ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.Он рассказал РИА Новости, что по сути понимается под таким усыновлением: "Женщине, которая готова к усыновлению, переносят размороженные эмбрионы, полученные от других биологических родителей, она ими беременеет, рожает и воспитывает как своих детей".По мнению эксперта, юридическое закрепление такой возможности потребует колоссальных изменений в правовых основах, наделения "полным моральным статусом" еще не родившегося человека, корректировки противоабортного законодательства."Все это очень важно в плане признания эмбриона как личности именно с момента зачатия (такова позиция Церкви). Если он человек, то почему его нельзя усыновлять", - добавил священник.Руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии и кандидат биологических наук священник Владимир Духович поведал историю из пастырской практики. Одна успешная, уже имеющая детей женщина поняла, что не может спокойно жить, зная, что где-то лежат замороженные эмбрионы, и готова их выносить и усыновить, чтобы спасти как можно больше жизней. "И один епископ дал ей на это благословение", - отметил Духович.А еще один из участвовавших в дискуссии священнослужителей предложил на сделавших аборт женщин накладывать соответствующую епитимию (церковное наказание) – "вынашивать, усыновлять замороженные эмбрионы".Миллион эмбрионов и мировой опытСколько сегодня в России и мире в целом замороженных эмбрионов, собеседникам агентства точно не известно. Но они назвали приблизительную цифру в один миллион, ссылаясь на вышедшую несколько лет назад статью одного исследователя с предварительными оценками численности эмбрионов за рубежом. По другим данным, еще в 2002 году только в США хранилось около 400 тысяч эмбрионов.В мире, по словам Тарабрина, развивается движение по усыновлению эмбрионов. Так, в США существует общество, в котором уже были усыновлены на эмбриональном уровне и рождены несколько тысяч детей. "Есть отзывы счастливых родителей, счастливых доноров, которые по религиозным соображениям хотели пристроить своих эмбрионов", - добавил эксперт.Он особо отметил, что эмбрионы не могут храниться вечно, даже в условиях криоконсервации. На них так или иначе воздействуют различные космические излучения, радиоактивное излучение земли, которые могут менять ДНК."По-моему, был случай рождения детей после 10 лет заморозки… Сейчас эмбрионы хранятся 15-20 лет, но неизвестно, что с ними будет потом, не факт, что они смогут выжить", - пояснил собеседник агентства.Самым этичным использование замороженных эмбрионов, на его взгляд, будет либо их вынашивание и рождение той же матерью, либо их усыновление, вынашивание и рождение другой матерью.Однако в последнем случае возникает факт вторжения в супружеский процесс, который можно трактовать как недопустимую измену. Комментируя эту дилемму, священник отметил, что "есть такой этический принцип: из двух зол мы выбираем меньшее, и смерть человека, на мой взгляд, будет большей этической проблемой".А священник Владимир Духович сказал, что часто встречающееся сравнение суррогатного материнства с прелюбодеянием – "натяжка, потому что нет мотивации похоти". Он также напомнил, что особо почитаемый русский святой преподобный Серафим Саровский был готов отдать собственное спасение ради спасения других людей.Запрет криоконсервации эмбрионов"Церкви не надо бояться идти против общей государственной этики. В России разрешены аборты, процветает суррогатное материнство. Но Церковь может заявлять о христианском взгляде на эти явления – и у каждого человека существует еще индивидуальная этика", - подчеркнул Духович.Тарабрин же заявил РИА Новости, что Церковь предлагает на законодательном уровне "запретить криоконсервацию эмбрионов". И это предложение – "одна из красных линий" проекта документа РПЦ об ЭКО, который представлен для обсуждения пока на церковных ресурсах."Пока законодательно у нас эмбрион не имеет полного морального статуса, пока это просто биомасса, - вопроса о том, чтобы его как-то защищать или ограничивать методики экспериментирования, не стоит", - констатировал Тарабрин.А представители Католической церкви и протестантского сообщества из Германии рассказали на круглом столе о строгом законодательстве, которое запрещает консервацию эмбриона после того, как ядра сперматозоида и яйцеклетки слились, то есть примерно после 15 часов развития. "Там с момента слияния ядер считается, что это уже человек, обладающий личностным статусом, то есть фактически криоконсервация недопустима. У нас же криоконсервируют эмбрионы на третий-шестой день развития, а до шестого дня развития, как правило, смотрят, как они развиваются", - пояснил представитель РПЦ.Запрет на криоконсервацию повлечет отказ от продуцирования лишних эмбрионов, полагает Тарабрин. Поэтому он считает необходимым вовлекать законодателей в обсуждение биоэтических проблем.

https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html

https://ria.ru/20210512/bioetika-1732050697.html

https://ria.ru/20210406/dokument-1727078790.html

https://ria.ru/20210329/eko-1603346678.html

https://ria.ru/20210514/aborty-1732324854.html

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россия, русская православная церковь, серафим саровский (прохор мошнин)