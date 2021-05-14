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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Билли Айлиш выпустила книгу
Билли Айлиш выпустила книгу
Певица Билли Айлиш выпустила мемуары, об этом она сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T01:47
2021-05-14T01:47
культура
билли айлиш
музыка
книги
новости культуры
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица Билли Айлиш выпустила мемуары, об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Исполнительница собрала под одной обложкой личные фотографии, сделанные в разное время, а также записала аудио, в котором рассказывает, что стоит за некоторыми из них. "Я лично отобрала каждый снимок в этой книге, и мне не терпится поделиться с вами очень важными для меня воспоминаниями. Скопилось так много фото, которые вы не видели, и собраны они все с любовью", — пишет в Instagram Билли Айлиш. Мировую известность певице принес сингл "Ocean Eyes", который вышел в 2016 году. В 2020 она выиграла во всех основных номинациях музыкальной премии "Гремми". Известно, что новый альбом Билли Айлиш будет называться "Happier than ever" и выйдет 30 июля 2021.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/aylish-1601205139.html
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билли айлиш, музыка, книги, новости культуры

Билли Айлиш выпустила книгу

01:47 14.05.2021
 
© Фото : @billieeilish/InstagtamБилли Айлиш
Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : @billieeilish/Instagtam
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица Билли Айлиш выпустила мемуары, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Исполнительница собрала под одной обложкой личные фотографии, сделанные в разное время, а также записала аудио, в котором рассказывает, что стоит за некоторыми из них.
"Я лично отобрала каждый снимок в этой книге, и мне не терпится поделиться с вами очень важными для меня воспоминаниями. Скопилось так много фото, которые вы не видели, и собраны они все с любовью", — пишет в Instagram Билли Айлиш.
Мировую известность певице принес сингл "Ocean Eyes", который вышел в 2016 году. В 2020 она выиграла во всех основных номинациях музыкальной премии "Гремми". Известно, что новый альбом Билли Айлиш будет называться "Happier than ever" и выйдет 30 июля 2021.
Американская певица Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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