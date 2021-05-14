https://ria.ru/20210514/eillish-1732212257.html

Билли Айлиш выпустила книгу

Билли Айлиш выпустила книгу

Певица Билли Айлиш выпустила мемуары, об этом она сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:47

2021-05-14T01:47

2021-05-14T01:47

культура

билли айлиш

музыка

книги

новости культуры

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица Билли Айлиш выпустила мемуары, об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Исполнительница собрала под одной обложкой личные фотографии, сделанные в разное время, а также записала аудио, в котором рассказывает, что стоит за некоторыми из них. "Я лично отобрала каждый снимок в этой книге, и мне не терпится поделиться с вами очень важными для меня воспоминаниями. Скопилось так много фото, которые вы не видели, и собраны они все с любовью", — пишет в Instagram Билли Айлиш. Мировую известность певице принес сингл "Ocean Eyes", который вышел в 2016 году. В 2020 она выиграла во всех основных номинациях музыкальной премии "Гремми". Известно, что новый альбом Билли Айлиш будет называться "Happier than ever" и выйдет 30 июля 2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/aylish-1601205139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, книги, новости культуры