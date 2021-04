https://ria.ru/20210427/eilish-1730102373.html

Объявлена дата выхода нового альбома Билли Айлиш

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый альбом Билли Айлиш — "Happier than ever" — выйдет 30 июля 2021, сообщает Variety. Певица работала над его созданием во время карантина. Ранее исполнительница опубликовала тизер клипа на заглавную песню альбома. Ролик, размещенный на ее странице в Twitter, за первые сутки набрал 2,6 миллионов просмотров. Видео в Instagram за то же время посмотрели 15 миллионов раз. Клип снят на сингл, который называется, как и альбом, — "Happier than ever". В нем певица снималась уже с новым цветом волос — в марте девушка сменила имидж: она перестала краситься в черный и зеленый и стала блондинкой.Поклонники тепло приняли ее новый образ. Понравился им и отрезок из нового видео. "Снова взорвала интернет", "Сейчас я счастливее, чем когда-либо", — пишут фанаты в комментариях к публикации. В марте 2021 года Билли Айлиш получила премию "Грэмми" за лучшие запись года и песню, написанную для визуальных медиа. Победу ей принесли композиция "Everything I wanted" и саундтрек к новому фильму бондианы "No time to die".

