https://ria.ru/20210318/eilish-1601767541.html

Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа

Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа

Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:35

2021-03-18T11:35

2021-03-18T11:35

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram. На ролике, опубликованном в соцсети, семикратная обладательница премии "Грэмми" находится в павильоне и взмахивает пышной копной светлых волос. Позже Билли разместила снимок, на котором задумчиво смотрит в зеркало.За несколько часов видео набрало больше 20 миллионов просмотров, а снимок — 16 миллионов лайков. В комментариях удивленные резкой сменой имиджа пользователи отметили, что Билли Айлиш теперь выглядит намного лучше, чем прежде. "Чертовски круто выглядишь с новым цветом волос", "Боже! Какая же ты хорошенькая", — написали ей поклонники.

https://ria.ru/20210206/imidzh-1596049974.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды