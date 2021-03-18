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Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа
Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа
Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:35
2021-03-18T11:35
2021-03-18T11:35
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш отказалась от зеленых и черных волос и стала блондинкой. О неожиданном преображении она сообщила в Instagram. На ролике, опубликованном в соцсети, семикратная обладательница премии "Грэмми" находится в павильоне и взмахивает пышной копной светлых волос. Позже Билли разместила снимок, на котором задумчиво смотрит в зеркало.За несколько часов видео набрало больше 20 миллионов просмотров, а снимок — 16 миллионов лайков. В комментариях удивленные резкой сменой имиджа пользователи отметили, что Билли Айлиш теперь выглядит намного лучше, чем прежде. "Чертовски круто выглядишь с новым цветом волос", "Боже! Какая же ты хорошенькая", — написали ей поклонники.
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билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды