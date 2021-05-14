https://ria.ru/20210514/deti-1732248173.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:16
2021-05-14T09:16
2021-05-14T09:29
стрельба в школе в казани
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, еще одного готовят к операции, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина."Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника", - сказала Петряйкина журналистам.Она пояснила, что ребенок стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает, но он в тяжелом состоянии в реанимации, на ИВЛ."Второй ребенок готовится к операции, это девочка, у нее множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам ее лучше подготовить", - уточнила Петряйкина.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы.Глава республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, москва, казань, происшествия
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани
и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве
, стабилен, но в тяжелом состоянии, еще одного готовят к операции, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.
"Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника", - сказала Петряйкина журналистам.
Она пояснила, что ребенок стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает, но он в тяжелом состоянии в реанимации, на ИВЛ.
"Второй ребенок готовится к операции, это девочка, у нее множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам ее лучше подготовить", - уточнила Петряйкина.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.
Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС
в шесть клиник Москвы.
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.