https://ria.ru/20210514/burya-1732282263.html
На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря
На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:19
2021-05-14T12:19
2021-05-14T18:12
земля
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.Она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале."Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы института.По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
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земля, космос - риа наука, российская академия наук