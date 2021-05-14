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На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря
На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:19
2021-05-14T18:12
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российская академия наук
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.Она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале."Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы института.По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
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земля, космос - риа наука, российская академия наук

На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря

12:19 14.05.2021 (обновлено: 18:12 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.
Она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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"Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — говорится в сообщении пресс-службы института.
По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.
Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.
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