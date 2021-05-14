Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210514/avangard-1732370506.html
В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников
В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников
Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:43
2021-05-14T18:44
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
патриот
сергей шойгу
майкоп
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e3f65ca9cc2ea2adc3d17fc707796394.jpg
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу рассказал о строительстве по всей России центров "Авангард", где школьники проходят недельный курс военной подготовки. Он отметил, что таких центров по стране уже 27, остальные откроются в ближайшее время - после снятия ограничений. По плану такие центры должны появиться во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше.От Адыгеи в совещании с министром обороны по этой теме по видеосвязи участвовал глава республики Мурат Кумпилов."В Адыгее разработана дорожная карта по строительству в регионе военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Создать его планируют в юго-восточной части Майкопа. В парке предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В текущем году лагерь "Авангард" временно будет дислоцироваться на базе МГГТК АГУ (Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета - ред.). Уже в августе запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек", - сообщает пресс-служба Кумпилова..Отмечается, что в настоящее время республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников – 7,1% или 3,8 тысячи ребят."Убеждён, что создание лагеря "Авангард" в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
https://ria.ru/20210512/etnotsentry-1732046837.html
россия
майкоп
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaf7c37b408dba421fe99686e2e3a186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мурат кумпилов, патриот, сергей шойгу, майкоп, республика адыгея, общество

В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников

18:43 14.05.2021 (обновлено: 18:44 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу рассказал о строительстве по всей России центров "Авангард", где школьники проходят недельный курс военной подготовки. Он отметил, что таких центров по стране уже 27, остальные откроются в ближайшее время - после снятия ограничений. По плану такие центры должны появиться во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше.
Здание Майкопского пивоваренного завода - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 18:42Республика Адыгея
Адыгея получит дополнительные средства на строительство обхода Майкопа
От Адыгеи в совещании с министром обороны по этой теме по видеосвязи участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
"В Адыгее разработана дорожная карта по строительству в регионе военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Создать его планируют в юго-восточной части Майкопа. В парке предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В текущем году лагерь "Авангард" временно будет дислоцироваться на базе МГГТК АГУ (Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета - ред.). Уже в августе запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек", - сообщает пресс-служба Кумпилова..
Отмечается, что в настоящее время республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников – 7,1% или 3,8 тысячи ребят.
"Убеждён, что создание лагеря "Авангард" в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Отдыхающие в экстрим-парке Мишоко в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 22:59Республика Адыгея
Этноцентры создадут для туристов в горной части Адыгеи и на трассе "Дон"
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловПатриотСергей ШойгуМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния