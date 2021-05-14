В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников
18:43 14.05.2021 (обновлено: 18:44 14.05.2021)
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу рассказал о строительстве по всей России центров "Авангард", где школьники проходят недельный курс военной подготовки. Он отметил, что таких центров по стране уже 27, остальные откроются в ближайшее время - после снятия ограничений. По плану такие центры должны появиться во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше.
От Адыгеи в совещании с министром обороны по этой теме по видеосвязи участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
"В Адыгее разработана дорожная карта по строительству в регионе военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Создать его планируют в юго-восточной части Майкопа. В парке предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В текущем году лагерь "Авангард" временно будет дислоцироваться на базе МГГТК АГУ (Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета - ред.). Уже в августе запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек", - сообщает пресс-служба Кумпилова..
Отмечается, что в настоящее время республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников – 7,1% или 3,8 тысячи ребят.
"Убеждён, что создание лагеря "Авангард" в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.