https://ria.ru/20210514/avangard-1732370506.html

В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников

В августе патриотический центр "Авангард" в Майкопе примет 106 участников

Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:43

2021-05-14T18:43

2021-05-14T18:44

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

патриот

сергей шойгу

майкоп

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Центр патриотического воспитания "Авангард" в Майкопе в августе примет 106 участников, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу рассказал о строительстве по всей России центров "Авангард", где школьники проходят недельный курс военной подготовки. Он отметил, что таких центров по стране уже 27, остальные откроются в ближайшее время - после снятия ограничений. По плану такие центры должны появиться во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше.От Адыгеи в совещании с министром обороны по этой теме по видеосвязи участвовал глава республики Мурат Кумпилов."В Адыгее разработана дорожная карта по строительству в регионе военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Создать его планируют в юго-восточной части Майкопа. В парке предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В текущем году лагерь "Авангард" временно будет дислоцироваться на базе МГГТК АГУ (Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета - ред.). Уже в августе запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек", - сообщает пресс-служба Кумпилова..Отмечается, что в настоящее время республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников – 7,1% или 3,8 тысячи ребят."Убеждён, что создание лагеря "Авангард" в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html

https://ria.ru/20210512/etnotsentry-1732046837.html

россия

майкоп

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россия, мурат кумпилов, патриот, сергей шойгу, майкоп, республика адыгея, общество