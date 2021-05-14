https://ria.ru/20210514/ataka-1732233161.html

Армия Израиля начала наземную и воздушную атаку сектора Газа

Армия Израиля начала наземную и воздушную атаку сектора Газа

Военно-воздушные силы и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:36

2021-05-14T01:36

2021-05-14T01:37

бени ганц

исламский джихад

сектор газа

совет безопасности оон

биньямин нетаньяху

тель-авив

хамас

палестина

израиль

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Военно-воздушные силы и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется"."Я сказал, что ХАМАС заплатит нам очень высокую цену. Мы ее взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении.Тель-Авив в общей сложности мобилизовал 14 тысяч резервистов. Как отметил министр обороны Бени Ганц, Израиль продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины.Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля, сообщила РИА Новости общественная палестинская активистка Манар Заанин.Обострение ситуации в регионеВ ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней в Иерусалиме продолжались акции протеста, перераставшие в беспорядки.После этого обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. С понедельника почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля.Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По последним данным министерства здравоохранения анклава, число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов, увеличилось до 109, пострадали более 600 человек.Реакция в миреМеждународное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе. Как сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта.Он отметил, что пока главное, чтобы сами стороны конфликты пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования, кроме решения договоренности ООН, "не существует".Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к полномасштабной войне.

https://ria.ru/20210514/konflikt-1732232179.html

https://ria.ru/20210513/operatsii-1732144307.html

сектор газа

тель-авив

палестина

израиль

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бени ганц, исламский джихад, сектор газа, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, тель-авив, хамас, палестина, израиль, в мире