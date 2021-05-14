https://ria.ru/20210514/armeniya-1732301108.html

Армения официально обратилась в ОДКБ по ситуации в Сюнике

Армения официально обратилась в ОДКБ по ситуации в Сюнике

Армения уже направила официальное обращение в ОДКБ, касающееся ситуации с появлением азербайджанских военных в Сюникской области на юге страны, заявил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:37

2021-05-14T13:37

2021-05-14T15:05

ара айвазян

никол пашинян

минобороны армении

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

одкб

армения

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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Армения уже направила официальное обращение в ОДКБ, касающееся ситуации с появлением азербайджанских военных в Сюникской области на юге страны, заявил журналистам вице-премьер Тигран Авинян.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике."Обращение в ОДКБ уже официально отправлено и есть трехдневный срок для его рассмотрения", - цитирует Авиняна Sputnik Армения.В пресс-службе правительства сообщили, что Пашинян в пятницу обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств-членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей "угрозы безопасности и территориальной целостности" в Сюнике. Также Пашинян направил остальным государствам-членам ОДКБ письма, сообщающие о вышесказанном и информирующие о сложившейся ситуации.Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил РИА Новости, что "никаких документов в связи с этой ситуацией секретариат ОДКБ пока не получал, но идут активные рабочие контакты с армянскими должностными лицами. В частности, генеральный секретарь еще раз сегодня обсудил ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном".В четверг Пашинян поручил исполняющим обязанности глав МИД и минобороны Аре Айвазяну и Вагаршаку Арутюняну, а также секретарю Совета безопасности Армену Григоряну принять меры для начала консультаций, предусмотренных статьей второй Договора о коллективной безопасности, для координации позиций и принятия мер по устранению угрозы "безопасности и территориальной целостности", возникшей в Сюнике.По его словам, согласно этой статье, "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210513/zasedanie-1732215663.html

https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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