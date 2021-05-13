https://ria.ru/20210513/zaderzhanie-1732218449.html

Сына экс-губернатора Самарской области задержали в Шереметьево

Сына экс-губернатора Самарской области задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержали сына бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-13T21:28

2021-05-13T21:28

2021-05-14T00:01

россия

алексей меркушкин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

александр хинштейн

самарская область

минск

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево задержали сына бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск", — написал Хинштейн в Telegram-канале.Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии. Меркушина подозревают в даче взятки начальнику республиканского отделения ЦБ Александру Тренькину.По словам Хинштейна, сейчас сына экс-губернатора везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по статье 291 УК России ("Дача взятки").Депутат напомнил, что месяц назад он направил запрос генпрокурору о непринятии мер в отношении Меркушкина, несмотря на прямые улики и доказательства, уличающие его в этом и других расследуемых преступлениях.Хинштейн также опубликовал фотографии, согласно которым по делу также проходят "экс-председатель совета директоров банка Брыков В. В. и конечный бенефициар КБ "Мордовпромстройбанк" Гришин А. В." Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки") возбудили против начальника отделения ЦБ по Мордовии Александра Тренькина.Предварительное следствие установило, что в 2015 году акционеры ПАО КБ "Мордовпромстройбанк" (КБ МПСБ) дали Тренькину взятку в размере семи миллионов рублей за отзыв предписания, которое выдали банку после проведенной проверки."Взятка передавалась под видом выкупа у дочери Тренькина А. П. принадлежащих ему 58 349 акций ОАО "Ламзурь" по заведомо завышенной цене. При рыночной стоимости 40,8 тысячи рублей за акции было заплачено семь миллионов рублей", — говорится в документе, фото которого опубликовал Хинштейн.Отмечается, что Тренькин, Гришин и Брыков полностью признали вину. Они дали показания, согласно которым фактическим организатором дачи взятки выступал Меркушкин.

https://ria.ru/20210513/prigovor-1732191293.html

https://ria.ru/20210513/koloniya-1732130589.html

россия

самарская область

минск

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россия, алексей меркушкин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), александр хинштейн, самарская область, минск, шереметьево (аэропорт), происшествия