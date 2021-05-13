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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210513/yugra-1732213739.html
В Югре выступили против объединения округа с другими регионами
В Югре выступили против объединения округа с другими регионами
Депутатская фракция "Единой России" в думе Ханты-Мансийского автономного округа выступила против инициативы Владимира Жириновского об объединении региона и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:15
2021-05-13T20:15
ханты-мансийский автономный округ
россия
борис хохряков
ханты-мансийский автономный округ
единая россия
тюменская областная дума
владимир жириновский
тюменская область
политика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая - РИА Новости. Депутатская фракция "Единой России" в думе Ханты-Мансийского автономного округа выступила против инициативы Владимира Жириновского об объединении региона и соседнего Ямала с Тюменской областью, заявила зампредседателя парламента Югры Наталья Западнова.Ранее Жириновский заявил о необходимости объединить Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. По мнению политика, существование этих трех северных регионов, а также ряда других самостоятельных субъектов России экономически нецелесообразно. Фракция единороссов в окружном парламенте приняла резолюцию, выступив против соответствующей инициативы, сообщили журналистам в региональном отделении партии."Депутатская фракция "Единая Россия" в думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры против данной инициативы. Никаких предпосылок для ликвидации Югры и Ямала нет - ни экономических, ни социальных, ни политических, ни юридических", - пояснила журналистам Западнова, руководитель депутатского объединения единороссов в окружном парламенте.По ее словам, в соответствии с Конституцией РФ "сложилась устоявшаяся структура" организации и управления регионами, системой экономики и взаимоотношений между субъектами. "Единственным решающим фактором по данному вопросу является мнение граждан, которое выражается в установленном законом порядке, и никак иначе", - подчеркнула депутат.В свою очередь спикер региональной думы Борис Хохряков заявил, что, прежде чем перекраивать границы субъектов и менять их число, необходимо задаться вопросом, для чего это нужно. Он отметил, что инициативы, связанные с укрупнением российских регионов, возникают "исключительно накануне выборов", но решающее мнение принадлежит не отдельным политикам, а гражданам."Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область - не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы... Зачем все это разрушать? Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно", - сказал Хохряков.Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун со своей стороны уточнил журналистам, что вопрос объединения автономных округов с Тюменской областью муссируется уже давно и "на деле не имеет под собой реальных оснований", а также напомнил, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. "Он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210513/yugra-1732072281.html
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россия, борис хохряков, ханты-мансийский автономный округ, единая россия, тюменская областная дума, владимир жириновский, тюменская область, политика

В Югре выступили против объединения округа с другими регионами

20:15 13.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая - РИА Новости. Депутатская фракция "Единой России" в думе Ханты-Мансийского автономного округа выступила против инициативы Владимира Жириновского об объединении региона и соседнего Ямала с Тюменской областью, заявила зампредседателя парламента Югры Наталья Западнова.
Ранее Жириновский заявил о необходимости объединить Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. По мнению политика, существование этих трех северных регионов, а также ряда других самостоятельных субъектов России экономически нецелесообразно. Фракция единороссов в окружном парламенте приняла резолюцию, выступив против соответствующей инициативы, сообщили журналистам в региональном отделении партии.
"Депутатская фракция "Единая Россия" в думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры против данной инициативы. Никаких предпосылок для ликвидации Югры и Ямала нет - ни экономических, ни социальных, ни политических, ни юридических", - пояснила журналистам Западнова, руководитель депутатского объединения единороссов в окружном парламенте.
По ее словам, в соответствии с Конституцией РФ "сложилась устоявшаяся структура" организации и управления регионами, системой экономики и взаимоотношений между субъектами. "Единственным решающим фактором по данному вопросу является мнение граждан, которое выражается в установленном законом порядке, и никак иначе", - подчеркнула депутат.
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В свою очередь спикер региональной думы Борис Хохряков заявил, что, прежде чем перекраивать границы субъектов и менять их число, необходимо задаться вопросом, для чего это нужно. Он отметил, что инициативы, связанные с укрупнением российских регионов, возникают "исключительно накануне выборов", но решающее мнение принадлежит не отдельным политикам, а гражданам.
"Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область - не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы... Зачем все это разрушать? Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно", - сказал Хохряков.
Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун со своей стороны уточнил журналистам, что вопрос объединения автономных округов с Тюменской областью муссируется уже давно и "на деле не имеет под собой реальных оснований", а также напомнил, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. "Он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью", - добавил депутат.

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