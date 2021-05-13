https://ria.ru/20210513/worldskills-1732073788.html

Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья

Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья

Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:40

2021-05-13T09:40

2021-05-13T09:40

worldskills

россия

василий орлов (губернатор)

worldskills russia

дальневосточный государственный университет

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона."Трое студентов Амурской области представят регион в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia – 2021). Такое количество конкурсантов на заключительный этап всероссийских соревнований Приамурье делегирует впервые. Всего в отборочном туре участвовали 20 амурчан", - говорится в сообщении.Амурскую область на соревнованиях представит будущий каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин, студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Свободный Данила Щудляк, он будет соревноваться в категории "экспедирование грузов".Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что движение "Молодые профессионалы" становится все более популярным, профессиональный уровень студентов региона растет."В первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено пять компетенций, а в этом году соревнования планируется провести уже по 31 направлению. Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья входили в ТОП-10 лучших конкурсантов… И, безусловно, такие кадры, как участники движения "Молодые профессионалы" - это будущее нашей области и страны", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 пройдет с 21 по 26 июля в Уфе, его участниками станут более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

https://na.ria.ru/20201125/worldskills-1586210892.html

https://ria.ru/20200923/pobeditel-1577665251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), worldskills russia, дальневосточный государственный университет, общество