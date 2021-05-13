Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Забайкальском крае
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона.
"Трое студентов Амурской области представят регион в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia – 2021). Такое количество конкурсантов на заключительный этап всероссийских соревнований Приамурье делегирует впервые. Всего в отборочном туре участвовали 20 амурчан", - говорится в сообщении.
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Амурскую область на соревнованиях представит будущий каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин, студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Свободный Данила Щудляк, он будет соревноваться в категории "экспедирование грузов".
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что движение "Молодые профессионалы" становится все более популярным, профессиональный уровень студентов региона растет.
"В первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено пять компетенций, а в этом году соревнования планируется провести уже по 31 направлению. Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья входили в ТОП-10 лучших конкурсантов… И, безусловно, такие кадры, как участники движения "Молодые профессионалы" - это будущее нашей области и страны", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 пройдет с 21 по 26 июля в Уфе, его участниками станут более тысячи молодых профессионалов.
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
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