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Шапка проекта WorldSkills - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
WorldSkills
https://ria.ru/20210513/worldskills-1732073788.html
Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья
Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья
Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:40
2021-05-13T09:40
worldskills
россия
василий орлов (губернатор)
worldskills russia
дальневосточный государственный университет
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона."Трое студентов Амурской области представят регион в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia – 2021). Такое количество конкурсантов на заключительный этап всероссийских соревнований Приамурье делегирует впервые. Всего в отборочном туре участвовали 20 амурчан", - говорится в сообщении.Амурскую область на соревнованиях представит будущий каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин, студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Свободный Данила Щудляк, он будет соревноваться в категории "экспедирование грузов".Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что движение "Молодые профессионалы" становится все более популярным, профессиональный уровень студентов региона растет."В первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено пять компетенций, а в этом году соревнования планируется провести уже по 31 направлению. Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья входили в ТОП-10 лучших конкурсантов… И, безусловно, такие кадры, как участники движения "Молодые профессионалы" - это будущее нашей области и страны", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 пройдет с 21 по 26 июля в Уфе, его участниками станут более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
https://na.ria.ru/20201125/worldskills-1586210892.html
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россия, василий орлов (губернатор), worldskills russia, дальневосточный государственный университет, общество

Финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали три жителя Приамурья

09:40 13.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Забайкальском крае
Чемпионат Молодые профессионалы WorldSkills Russia в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Впервые финалистами национального чемпионата WorldSkills Russia стали сразу трое студентов Амурской области, сообщает правительство региона.
"Трое студентов Амурской области представят регион в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia – 2021). Такое количество конкурсантов на заключительный этап всероссийских соревнований Приамурье делегирует впервые. Всего в отборочном туре участвовали 20 амурчан", - говорится в сообщении.
Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Казани - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 11:25
Более 500 студентов вузов РФ прошли в финал чемпионата WorldSkills Russia
Амурскую область на соревнованиях представит будущий каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин, студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько и представитель филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Свободный Данила Щудляк, он будет соревноваться в категории "экспедирование грузов".
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что движение "Молодые профессионалы" становится все более популярным, профессиональный уровень студентов региона растет.
"В первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено пять компетенций, а в этом году соревнования планируется провести уже по 31 направлению. Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья входили в ТОП-10 лучших конкурсантов… И, безусловно, такие кадры, как участники движения "Молодые профессионалы" - это будущее нашей области и страны", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 пройдет с 21 по 26 июля в Уфе, его участниками станут более тысячи молодых профессионалов.
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
Национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 16:14Липецкая область
Липецкий студент стал победителем чемпионата WorldSkills Russia
 
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