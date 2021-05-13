https://ria.ru/20210513/vesti-1732164401.html

30 лет в прямом эфире: "Вести" и ВГТРК празднуют юбилей

30 лет в прямом эфире: "Вести" и ВГТРК празднуют юбилей

Первая информационная программа "Вести" вышла в эфир 13 мая 1991 года, ровно 30 лет назад. Это было начало новой эпохи на нашем телевидении. ВГТРК за три... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:56

2021-05-13T17:56

2021-05-13T21:48

маргарита симоньян

олег попцов

андрей кондрашов

сергей брилев

евгений ревенко

ртр

анатолий лысенко

арина шарапова

дмитрий киселев

николай сванидзе

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первая информационная программа "Вести" вышла в эфир 13 мая 1991 года, ровно 30 лет назад. Это было начало новой эпохи на нашем телевидении. ВГТРК за три десятилетия стала крупнейшим медиахолдингом в стране. А "Вести" остаются лидером информационного вещания для зрителей российского ТВ. ВГТРК была образована постановлением президиума Верховного совета России от 14 июля 1990 года. Спустя несколько месяцев после его подписания в эфире появилось "Радио России", а 13 мая 1991 года вышел первый выпуск программы "Вести" и началось вещание телеканала РТР."Это был эксперимент свободного непартийного телевидения, — рассказал в интервью РИА Новости Анатолий Лысенко, первый генеральный директор ВГТРК. — Сегодня это государственное телевидение, государственная информационная программа. В этом основная разница.Создателями программы считаются Олег Добродеев, Евгений Киселев, Олег Попцов (тогда председатель ВГТРК) и Анатолий Лысенко.Ведущими программы "Вести" стали бывшие сотрудники программы "Телевизионная служба новостей" Евгений Киселев, Юрий Ростов, Александр Гурнов, Владислав Флярковский, а также бывшая ведущая программы "600 секунд" Светлана Сорокина. Позже к команде присоединились Николай Сванидзе, Арина Шарапова, Сергей Доренко, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Сергей Брилев, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкявичус, Михаил Антонов и многие другие. В интервью РИА Новости руководители и звезды ВГТРК рассказали о том, чем запомнились им эти 30 лет работы в главной информационной программе страны. Владислав Флярковский, один из первых ведущих "Вестей", ведущий "Новостей культуры с Владиславом Флярковским"— После многих десятилетий царствования программы "Время" появление любых других теленовостей на центральном канале и так было бы событием. Так что естественно, что возникновение "Вестей" вызвало восторг у общества. В то время, в начале 90-х, это был знак: все не так плохо, значит, все может быть по-другому — может быть больше одной точки зрения. Я попал в "Вести" с самого начала. Никакого собеседования даже не было, меня позвали с программы "Время", и я сразу согласился. Почти весь костяк "Вестей" пришел как раз, как я, оттуда. К тому времени у нас были необходимые опыт и репутация. Проработал до 1998 года, то есть больше семи лет.Программа всегда была раем для тех, кто хочет делать большую и настоящую журналистику.Мы освещали события в Карабахе, чеченскую войну, и первое время было много вопросов этического характера. Показывать войну, смерть или нет? Сейчас этот вопрос отрегулирован, а тогда мы сами для себя решали. Но одно могу сказать, мне кажется, что в итоге мы сделали правильный выбор — в пользу человечности. Ирина Филина, заместитель генерального директора ВГТРК— У людей обычно есть работа и есть хобби, но у "вестевцев" два этих понятия соединены. Мы всегда подходим к делу с огромной отдачей, энергией, ответственностью и интересом. Так и получаются уникальные проекты вроде "Вестей". Я в программе с самого начала. Но сейчас кажется, что эти 30 лет пролетели как одно мгновение. Мы всегда на острие событий, которые происходят в стране и в мире, а так время не замечаешь.Помню, когда я пришла в 1991 году, заставка была еще старая: тройка лошадей, которая мчится навстречу событиям, и это очень точно передавало дух программы. Вначале меня назначили редактором группы "Города" — отдела, который занимается региональными корпунктами по России. Потом стала шеф-редактором, а теперь — заместитель генерального директора ВГТРК, так что прошла весь путь с низов.Сейчас у нас Объединенная дирекция информационных программ, в которую входит, в частности, "Россия 24" — первый круглосуточный информационный русскоязычный канал, который я тоже начинала делать.Главное качество хорошего новостника — четкая и быстрая реакция на событие. А еще — умение всегда тщательно проверять факты.Этот урок я помню до сих пор. Мы должны выдавать абсолютно достоверную информацию во всем. От текста до картинки, тем более в эпоху расцвета фейкньюс. Ошибок быть не должно, даже в том, что кажется мелочью. Вот вроде ну что такого, не Кордильеры же показали. Нет! Доверие аудитории — самое главное, что у нас есть, и жертвовать им мы, как профессионалы, не можем.Павел Зарубин, автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин"— В день 30-летия "Вестей" ВГТРК очевидно, насколько мощной стала эта информационная служба. Наши корреспонденты, ведущие — лучшие в России, на мой взгляд.Для меня лично "Вести" — это грандиозная школа, которая позволила мне сделать новый шаг и начать работу в программе "Москва. Кремль. Путин" и по-новому показывать большую политику на российском телевидении.Эрнест Мацкявичюс, тележурналист и ведущий программы "Вести в 20:00" — Школа "Вестей" позволяет вырабатывать навыки, делающие журналиста универсальным и непобедимым. Я бы сравнил нашу команду с атомным авианосцем, который идет, рассекая океан, сквозь шторма, бури и сомалийских пиратов. И в итоге доходит до цели. Быть частью команды этого авианосца — большая честь, которой удостаивается не каждый.У нас своя манера подачи — выдавая в эфир программу, мы стараемся разговаривать со своими телезрителями. Чтобы они видели в ведущих, корреспондентах своих друзей, близких людей, которым они доверяют и впускают в свое личное пространство.Это высокая планка, которую тяжело взять и потом удерживать, но ее в свое время задавала Светлана Сорокина, которая и начинала программу "Вести".ВГТРК стала крупнейшим российским медиахолдингом и бесспорным лидером информационного вещания не только в нашей стране, но и в Европе. Корпункты по всему миру и вещание на 53 национальных языках — сегодня корреспонденты "Вестей" работают в самых горячих точках планеты, их новости и кадры важнейших событий мгновенно транслируются на телевизионных, радио-, интернет-ресурсах ВГТРК.В состав ВГТРК входят: флагман холдинга — "Россия 1", информационный круглосуточный "Россия 24", просветительский "Россия Культура", международный "РТР-Планета" и детский канал "Карусель" (совместный с Первым каналом), 86 региональных телерадиокомпаний, которые вещают на 53 языках народов России в девяти часовых поясах; радиостанции "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и "Радио Культура", Гостелерадиофонд, а также новостной портал Вести.Ru.Кроме того, в составе ВГТРК появились 19 неэфирных каналов для кабельных и спутниковых операторов, а также медиаплатформа "Смотрим".Общий объем оригинального контента холдинга превышает 160 тысяч часов в год.

https://ria.ru/20160513/1431293442.html

https://ria.ru/20160916/1477065457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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