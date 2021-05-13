https://ria.ru/20210513/valeriya-1732161944.html

Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров

Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров

Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:55

2021-05-13T17:55

2021-05-13T17:55

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валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и колорист.Многие пользователи обратили внимание, что на самых первых кадрах 53-летняя Валерия, которую все привыкли видеть с профессиональным макияжем, появляется без косметики и фильтров.По мнению поклонников, певице очень идет естественная красота.

https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)