https://ria.ru/20210513/valeriya-1732161944.html
Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров
Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров
Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:55
2021-05-13T17:55
2021-05-13T17:55
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и колорист.Многие пользователи обратили внимание, что на самых первых кадрах 53-летняя Валерия, которую все привыкли видеть с профессиональным макияжем, появляется без косметики и фильтров.По мнению поклонников, певице очень идет естественная красота.
https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html
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имидж, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)