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Шоубиз
https://ria.ru/20210513/valeriya-1732161944.html
Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров
Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров
Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:55
2021-05-13T17:55
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валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и колорист.Многие пользователи обратили внимание, что на самых первых кадрах 53-летняя Валерия, которую все привыкли видеть с профессиональным макияжем, появляется без косметики и фильтров.По мнению поклонников, певице очень идет естественная красота.
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имидж, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)

Валерия показала, как выглядит без косметики и фильтров

17:55 13.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagarm снятое в ускоренном режиме видео, на котором демонстрирует, как ее "с нуля" готовят к светскому мероприятию визажист и колорист.
"Эх, если б можно было и вправду так быстро", — написала артистка.
Многие пользователи обратили внимание, что на самых первых кадрах 53-летняя Валерия, которую все привыкли видеть с профессиональным макияжем, появляется без косметики и фильтров.
По мнению поклонников, певице очень идет естественная красота.
"Валерия, вы без косметики похожи на маму", "И без макияжа очень красивая", "Круто! Какая вы прелестная", "Везет вам. Не накрашенная совсем как девочка", — прокомментировали подписчики.
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