https://ria.ru/20210513/udar-1732060736.html

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 67

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 67

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 67, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T03:51

2021-05-13T03:51

2021-05-13T04:14

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 67, сообщает министерство здравоохранения анклава.По данным минздрава, среди погибших есть 17 детей. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 388 человек, включая 115 детей и 50 женщин.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210513/rakety-1732055771.html

сектор газа

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сектор газа, палестина, израиль, в мире