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Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму

Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму

Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" после заявления о ракетном ударе по Тель-Авиву сообщило об ударе по Иерусалиму. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:03

2021-05-13T02:03

2021-05-13T02:42

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хамас

палестина

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" после заявления о ракетном ударе по Тель-Авиву сообщило об ударе по Иерусалиму."После Тель-Авива "Бригады аль-Кассам" объявили о ракетном обстреле Иерусалима", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.В среду "Бригады аль-Кассам" заявляли о запуске 130 ракет по израильским городам.Позже военное крыло ХАМАС в своих соцсетях заявило, что нанесло ракетные удары по Ашкелону.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 65 человек.

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иерусалим, хамас, палестина, израиль, в мире