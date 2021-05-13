https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html

Учительница школы в Казани рассказала, как выпрыгивала с детьми из окна

Учительница школы в Казани рассказала, как выпрыгивала с детьми из окна

Учительница первого класса Эндже Гаязова из казанской школы №175, где произошла стрельба, рассказала РИА Новости, как, спасаясь, выпрыгнула вместе с детьми из... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:29

2021-05-13T17:29

2021-05-13T18:28

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Учительница первого класса Эндже Гаязова из казанской школы №175, где произошла стрельба, рассказала РИА Новости, как, спасаясь, выпрыгнула вместе с детьми из окна.По словам Гаязовой, ее кабинет находится на первом этаже школы. Сначала она услышала два хлопка и только собиралась выйти из класса посмотреть, что произошло, как раздался крик директора гимназии, чтобы все закрыли двери и не выходили из кабинетов."Только закрыла, рухнула штукатурка над дверью. Дети подбежали ко мне испуганные, не знаю, как, но я им улыбнулась и сказала: дети, сейчас будем прыгать в окошко. Одна девочка испугалась, что ей будет больно, но я ответила, что там мягко, ведь трава. Так все и выпрыгнули, я вслед за ними", - рассказала учительница. Она добавила, что в основном дети ее класса не пострадали, только у двоих ушибы.По словам учителя, как только ее класс оказался снаружи, она и еще учителя физкультуры, которые на улице проводили уроки, стали помогать другим классам с первого этажа вытаскивать детей через окна.При ЧП в школе погибла педагог младших классов Венера Айзатова. По словам Гаязовой, скорее всего, учительница вышла из кабинета после первых хлопков, чтобы посмотреть, что происходит."Венера Султангереевна из моей деревни, она меня обучала русскому языку. Это самый близкий человек, мы с ней через кабинет работали. Такая добрая, такая жизнерадостная. У нас ведь много работы, а ее улыбка меня заряжала", - рассказала Гаязова.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731829920.html

https://ria.ru/20210513/shkoly-1732154795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/putin-1732165293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия