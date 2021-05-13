https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732180889.html

Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице

Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице

Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:16

2021-05-13T17:16

2021-05-13T17:18

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731942020_0:190:3207:1993_1920x0_80_0_0_81be9f1214105cceb402b253364ee867.jpg

КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова - отлично ладила с учениками и была хорошим человеком.Как сообщил РИА Новости педагог русского языка из гимназии №175 Роман Гузенфельд, он близко общался с погибшей Эльвирой Игнатовой. По его словам, вместе они принимали предварительные экзамены у девятых классов, также учительница английского языка была ассистентом на контрольных работах у его учеников.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731864209.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому" 11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших - дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием. 2021-05-13T17:16 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия