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Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице
Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице
Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:16
2021-05-13T17:18
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова - отлично ладила с учениками и была хорошим человеком.Как сообщил РИА Новости педагог русского языка из гимназии №175 Роман Гузенфельд, он близко общался с погибшей Эльвирой Игнатовой. По его словам, вместе они принимали предварительные экзамены у девятых классов, также учительница английского языка была ассистентом на контрольных работах у его учеников.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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РИА Новости
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Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших - дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице

17:16 13.05.2021 (обновлено: 17:18 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова - отлично ладила с учениками и была хорошим человеком.
Как сообщил РИА Новости педагог русского языка из гимназии №175 Роман Гузенфельд, он близко общался с погибшей Эльвирой Игнатовой. По его словам, вместе они принимали предварительные экзамены у девятых классов, также учительница английского языка была ассистентом на контрольных работах у его учеников.
"Я восхищался этой девушкой, молодой учитель, профессиональный педагог. У нее были дружеские товарищеские отношения с детьми своего класса. И вообще к ней весь коллектив относился с большим уважением, она не раз принимала участие в профессиональных конкурсах, достойно представляла нашу школу и район. Хороший и порядочный человек. Мы скорбим по поводу ее гибели", - сказал Гузенфельд.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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