Коллега рассказал о погибшей в казанской школе учительнице
17:16 13.05.2021 (обновлено: 17:18 13.05.2021)
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Учитель русского языка из гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказал, что его погибшая коллега – преподаватель английского языка Эльвира Игнатова - отлично ладила с учениками и была хорошим человеком.
Как сообщил РИА Новости педагог русского языка из гимназии №175 Роман Гузенфельд, он близко общался с погибшей Эльвирой Игнатовой. По его словам, вместе они принимали предварительные экзамены у девятых классов, также учительница английского языка была ассистентом на контрольных работах у его учеников.
"Я восхищался этой девушкой, молодой учитель, профессиональный педагог. У нее были дружеские товарищеские отношения с детьми своего класса. И вообще к ней весь коллектив относился с большим уважением, она не раз принимала участие в профессиональных конкурсах, достойно представляла нашу школу и район. Хороший и порядочный человек. Мы скорбим по поводу ее гибели", - сказал Гузенфельд.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.