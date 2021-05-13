https://ria.ru/20210513/uchenitsa-1732197497.html
Ученица казанской школы рассказала, как учитель спас ее младшую сестру
Ученица казанской школы рассказала, как учитель спас ее младшую сестру
Ученица пятого класса 175-й казанской школы Ангелина Лазарева рассказала РИА Новости, как учитель физкультуры спас ее младшую сестру-второклассницу 11 мая,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:32
2021-05-13T18:32
2021-05-13T21:28
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_120:231:3348:2047_1920x0_80_0_0_94c99dd295b63534ef7ec0ea0fb14d71.jpg
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Ученица пятого класса 175-й казанской школы Ангелина Лазарева рассказала РИА Новости, как учитель физкультуры спас ее младшую сестру-второклассницу 11 мая, когда в результате стрельбы в образовательном учреждении погибли девять человек."Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф. Все выбежали, не заметили, что ее нет. Она кричала "Помогите!", но никто не слышал. Она выбралась из-под шкафа сама, с трудом смогла вытащить ногу, села на окно и стала кричать", - рассказала Ангелина.По словам школьницы, сейчас ее сестра дома, врачи диагностировали у нее сильный ушиб, но в тот день, как и других пострадавших, забрали в больницу."Выбраться из школы ей помог учитель физкультуры. Он стоял на улице и помогал доставать первоклассников из окна. Учитель услышал ее и помог - донес на руках до забора", - рассказала она. "Очень хорошо сработал наш учитель по физкультуре, спас ребенка", - добавила ее мама Надежда Александровна.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html
https://ria.ru/20210513/shkola-1732168729.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_712:335:2995:2047_1920x0_80_0_0_fdcb46ae021f2a385f8bcf1f7926f49d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Ученица пятого класса 175-й казанской школы Ангелина Лазарева рассказала РИА Новости, как учитель физкультуры спас ее младшую сестру-второклассницу 11 мая, когда в результате стрельбы в образовательном учреждении погибли девять человек.
"Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф. Все выбежали, не заметили, что ее нет. Она кричала "Помогите!", но никто не слышал. Она выбралась из-под шкафа сама, с трудом смогла вытащить ногу, села на окно и стала кричать", - рассказала Ангелина.
По словам школьницы, сейчас ее сестра дома, врачи диагностировали у нее сильный ушиб, но в тот день, как и других пострадавших, забрали в больницу.
"Выбраться из школы ей помог учитель физкультуры. Он стоял на улице и помогал доставать первоклассников из окна. Учитель услышал ее и помог - донес на руках до забора", - рассказала она. "Очень хорошо сработал наш учитель по физкультуре, спас ребенка", - добавила ее мама Надежда Александровна.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани
11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.
Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко
сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.