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Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
Жители Казани третьи сутки приходят с цветами и игрушками к гимназии №175, где произошла трагедия и погибли дети и учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:59
2021-05-13T10:59
2021-05-13T10:59
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Жители Казани третьи сутки приходят с цветами и игрушками к гимназии №175, где произошла трагедия и погибли дети и учителя, передает корреспондент РИА Новости.Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру образовательного учреждения.Территория здания школы по-прежнему оцеплена, там работают следователи. Движение на прилегающей улице, которое было перекрыто двое суток, возобновлено.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия