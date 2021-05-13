https://ria.ru/20210513/trutnev-1732095105.html

Трутнев рассказал о работе над моделью компании по экспорту круглого леса

Трутнев рассказал о работе над моделью компании по экспорту круглого леса

Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:38

2021-05-13T11:38

2021-05-13T11:50

россия

дальний восток

юрий трутнев

экономика

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ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Госкомпания по экспорту круглого леса. Мы должны создать компанию таким образом, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории Российской Федерации запрещен. Поэтому госкомпания должна быть создана", - сказал Трутнев."Еще раз говорю, что в течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала", - добавил он.

https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732074275.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, юрий трутнев, экономика