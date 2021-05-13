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Трутнев рассказал о работе над моделью компании по экспорту круглого леса
Трутнев рассказал о работе над моделью компании по экспорту круглого леса
Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:38
2021-05-13T11:50
россия
дальний восток
юрий трутнев
экономика
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ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Госкомпания по экспорту круглого леса. Мы должны создать компанию таким образом, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории Российской Федерации запрещен. Поэтому госкомпания должна быть создана", - сказал Трутнев."Еще раз говорю, что в течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала", - добавил он.
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россия, дальний восток, юрий трутнев, экономика

Трутнев рассказал о работе над моделью компании по экспорту круглого леса

11:38 13.05.2021 (обновлено: 11:50 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ЧИТА, 13 мая - РИА Новости. Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Госкомпания по экспорту круглого леса. Мы должны создать компанию таким образом, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории Российской Федерации запрещен. Поэтому госкомпания должна быть создана", - сказал Трутнев.
"Еще раз говорю, что в течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала", - добавил он.
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