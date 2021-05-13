https://ria.ru/20210513/traty-1732065984.html

Расходы россиян на путевки выросли в десять раз

Расходы россиян на путевки выросли в десять раз

Расходы россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:15

2021-05-13T08:15

2021-05-13T11:05

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расходы россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Qiwi Business."В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Наибольший объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях", — подсчитали в компании.Оборот авиабилетов в майские праздники вырос на 986% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество покупок — на 386%. С 1 по 10 мая 2019 года оборот был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Регионами-лидерами по объему трат в этом году стали Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область. Средний чек составил 17 508 рублей.В категории бронирования гостиниц оборот вырос на 809% по сравнению с 2020 годом и на 11% к последним десяти дням апреля нынешнего года. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.Также россияне активно покупали билеты на культурные мероприятия: спектакли, концерты, экскурсии. Оборот в этой категории вырос в 16 раз, а количество покупок — в два раза в сравнении с периодом 1 — 10 мая 2019 года. Средний чек —2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области.Компания Qiwi, провайдер платежных финтех-решений для нишевых B2B-рынков, изучила динамику трат жителей страныв период с 1 по 10 мая 2021 года. Аналитика основана на данных о расходах клиентов по платежным каналам Qiwi, включающим онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.

https://ria.ru/20210510/transport-1731628635.html

https://ria.ru/20210423/postkovid-1729560890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, общество, экономика