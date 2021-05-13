Расходы россиян на путевки выросли в десять раз
08:15 13.05.2021 (обновлено: 11:05 13.05.2021)
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Роза Пик на курорте "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Расходы россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Qiwi Business.
"В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Наибольший объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях", — подсчитали в компании.
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Оборот авиабилетов в майские праздники вырос на 986% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество покупок — на 386%. С 1 по 10 мая 2019 года оборот был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Регионами-лидерами по объему трат в этом году стали Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область. Средний чек составил 17 508 рублей.
В категории бронирования гостиниц оборот вырос на 809% по сравнению с 2020 годом и на 11% к последним десяти дням апреля нынешнего года. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.
Также россияне активно покупали билеты на культурные мероприятия: спектакли, концерты, экскурсии. Оборот в этой категории вырос в 16 раз, а количество покупок — в два раза в сравнении с периодом 1 — 10 мая 2019 года. Средний чек —2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области.
Компания Qiwi, провайдер платежных финтех-решений для нишевых B2B-рынков, изучила динамику трат жителей страныв период с 1 по 10 мая 2021 года. Аналитика основана на данных о расходах клиентов по платежным каналам Qiwi, включающим онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.
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