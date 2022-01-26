https://ria.ru/20220126/ekvayring-1769690875.html

Без "живых" денег: как подключить эквайринг — стоимость, безопасность

Эквайринг: что это, как работает, операции, виды и подключение

Без "живых" денег: как подключить эквайринг — стоимость, безопасность

​​МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эквайринг – это услуга, предоставляемая банком, которая дает возможность торговым предприятиям принимать платежи банковскими... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:05

2022-01-26T21:05

2022-01-26T21:05

экономика

россия

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​​МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эквайринг – это услуга, предоставляемая банком, которая дает возможность торговым предприятиям принимать платежи банковскими картами, телефонами или носимыми устройствами. Какие плюсы и минусы у такой услуги, как выглядит операция по оплате товара через веб-интерфейс, а также средние тарифы торгового эквайринга, – в материале РИА Новости.Что такое эквайрингЭквайринг – это услуга по безналичному приему платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты. Для обработки и передачи платежной информации используется специальный терминал. Произвести оплату можно с помощью дебетовой или кредитной карты, а также через приложения на мобильных устройствах (Apple Pay, Samsung Pay).Эквайринг активно используется в предпринимательской деятельности разного типа, от розничных точек до интернет-магазинов.Как работает эквайрингВ торговом эквайринге продавец вводит необходимую сумму оплаты в платежном терминале, а клиент прикладывает к нему карту или телефон. В рамках интернет-эквайринга сайт продавца перенаправляет клиента в сервис обработки платежей (платежный шлюз), где покупатель вводит данные своей карты.Информация о сумме и реквизитах карты направляется в банк, который ее выпустил. Если на счету есть необходимая для оплаты сумма, она списывается с карты и зачисляется продавцу.Для подтверждения операции терминал выдает чек с информацией о платеже.УчастникиБанк. В эквайринге принимают участие два банка – банк-эквайер и банк-эмитент. Первый предоставляет бизнесу оборудование и обслуживает расчетный счет продавца. Предприниматель сам решает, кого подключить в качестве эквайера. Второй (банк-эмитент) - это кредитная организация, выпустившая карту клиента, которой он оплачивает товар или услугу. Такая организация переводит деньги со счета покупателя на счет продавца. Банк-эквайер и банк-эмитент могут совпадать или быть разными.Компания, продающая товары или оказывающая услуги. Это может быть как интернет-магазин, так и офлайн-точка продаж. Ей необходимо заключить договор с банком, который предоставляет услугу эквайринга. Представитель офлайн-магазина может пойти в банк, чтобы лично забрать оборудование и привезти его на свою точку (некоторые банки самостоятельно доставляют терминал на точку). После чего устройство подключается и устанавливается в магазине. При продаже товара или оказании услуги через интернет, продавец может подключить платежный шлюз (специальный сервис обработки платежей).Покупатели. Чтобы воспользоваться услугой эквайринга, у клиента должна быть банковская карта платежной системы, которую принимает продавец.КомиссияБанк-эквайер назначает ставку торгового эквайринга (комиссию), которая взимается с продавца товаров или услуг. Она может быть единой для всех видов бизнеса или различаться в зависимости от объема продаж по картам, вида деятельности компании и т.д.ВидыТребованияЧтобы подключиться к эквайрингу, бизнес продавца должен соответствовать законодательным нормам. Например, запрещено продавать контрафактную продукцию и товары, нарушающие авторские права. В этом случае банк откажет в предоставлении услуги.Перед подключением эквайринга банк проводит проверку бизнеса. Критерии для принятия решения в подключении или отказе каждая финансовая организация устанавливает самостоятельно. К примеру, чтобы убедиться в том, что бизнес реально существует, банк может потребовать у нового клиента прикрепить фотографии торгового места.СтоимостьБезопасность эквайрингаВ рамках торгового или мобильного эквайринга данные считываются терминалом с карты клиента и в зашифрованном виде передаются в банк. Безопасность процесса передачи данных обеспечивает финансово-кредитная организация.Торговый эквайринг – самый безопасный вид такой услуги. Мобильный формат считается наименее защищенным, потому что при его осуществлении используется смартфон или прямое подключение к интернету. Именно поэтому банки часто устанавливают лимит на размер сумм, которые можно оплатить при мобильном эквайринге за один разЗа безопасность интернет-эквайринга отвечает платежный шлюз, через который происходит оплата. Банк в таком случае следит за безопасностью передачи данных.ПлюсыОсновные преимущества эквайринга:МинусыКак подключить эквайрингДля того чтобы подключить эквайринг, нужно выполнить два основных действия: собрать документы и заключить договор. Обычно такой процесс длится несколько дней.Воспользоваться услугой банка-эквайера могут организации и индивидуальные предприниматели. Самозанятым без статуса ИП банк не сможет открыть расчетный счет, поэтому эквайринг в таком случае невозможен.В зависимости от условий банка, подключение эквайринга может происходить как платно, так и на бесплатной основе.ДокументыДля подключения эквайринга нужно предоставить регистрационные документы.Для организации:Для ИП:В зависимости от банка и вида эквайринга могут потребоваться дополнительные документы. Например, банк может попросить заполнить заявку, анкету, или запросить бумаги, подтверждающие адрес торговой точки. Такие документы необходимо предоставить банку для подтверждения того, что эквайринг подключается к реально существующему бизнесу и не будет использован в мошеннических операциях.В случаях, когда у организации или ИП уже открыт расчетный счет в банке, и он хочет там же подключить эквайринг, достаточно только заполнить заявку.На что обратить внимание при подключенииУсловия предоставления услуги могут существенно различаться в зависимости от банка. Для того чтобы эквайринг оказался выгодным для продавца перед заключением договора с банком-эквайером стоит обратить внимание на ряд факторов. Приоритетное значение в таком вопросе имеют тарифы – размер комиссии. Кроме того, следует уточнить следующие моменты:Также некоторые банки в договоре о подключении эквайринга предусматривают обучение сотрудников организации или ИП по эксплуатации терминалов. Поэтому этот вопрос тоже можно уточнить у банка-эквайера.

https://ria.ru/20210710/oplata-1740716903.html

https://ria.ru/20210621/restoran-1737957698.html

https://ria.ru/20210219/perevod-1598003147.html

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экономика, россия