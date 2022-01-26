Без "живых" денег: как подключить эквайринг — стоимость, безопасность
Эквайринг
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эквайринг – это услуга, предоставляемая банком, которая дает возможность торговым предприятиям принимать платежи банковскими картами, телефонами или носимыми устройствами. Какие плюсы и минусы у такой услуги, как выглядит операция по оплате товара через веб-интерфейс, а также средние тарифы торгового эквайринга, – в материале РИА Новости.
Что такое эквайринг
Эквайринг – это услуга по безналичному приему платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты. Для обработки и передачи платежной информации используется специальный терминал. Произвести оплату можно с помощью дебетовой или кредитной карты, а также через приложения на мобильных устройствах (Apple Pay, Samsung Pay).
Эквайринг активно используется в предпринимательской деятельности разного типа, от розничных точек до интернет-магазинов.
Оплата покупки банковской картой
Как работает эквайринг
В торговом эквайринге продавец вводит необходимую сумму оплаты в платежном терминале, а клиент прикладывает к нему карту или телефон. В рамках интернет-эквайринга сайт продавца перенаправляет клиента в сервис обработки платежей (платежный шлюз), где покупатель вводит данные своей карты.
Информация о сумме и реквизитах карты направляется в банк, который ее выпустил. Если на счету есть необходимая для оплаты сумма, она списывается с карты и зачисляется продавцу.
Для подтверждения операции терминал выдает чек с информацией о платеже.
Участники
Банк. В эквайринге принимают участие два банка – банк-эквайер и банк-эмитент. Первый предоставляет бизнесу оборудование и обслуживает расчетный счет продавца. Предприниматель сам решает, кого подключить в качестве эквайера. Второй (банк-эмитент) - это кредитная организация, выпустившая карту клиента, которой он оплачивает товар или услугу. Такая организация переводит деньги со счета покупателя на счет продавца. Банк-эквайер и банк-эмитент могут совпадать или быть разными.
© РИА Новости / Максим БогодвидКлиентский менеджер отделения "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Клиентский менеджер отделения "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Компания, продающая товары или оказывающая услуги. Это может быть как интернет-магазин, так и офлайн-точка продаж. Ей необходимо заключить договор с банком, который предоставляет услугу эквайринга. Представитель офлайн-магазина может пойти в банк, чтобы лично забрать оборудование и привезти его на свою точку (некоторые банки самостоятельно доставляют терминал на точку). После чего устройство подключается и устанавливается в магазине. При продаже товара или оказании услуги через интернет, продавец может подключить платежный шлюз (специальный сервис обработки платежей).
Покупатели. Чтобы воспользоваться услугой эквайринга, у клиента должна быть банковская карта платежной системы, которую принимает продавец.
Комиссия
Банк-эквайер назначает ставку торгового эквайринга (комиссию), которая взимается с продавца товаров или услуг. Она может быть единой для всех видов бизнеса или различаться в зависимости от объема продаж по картам, вида деятельности компании и т.д.
Девушка оплачивает покупки с помощью QR-кода
Виды
- —Торговый эквайринг – это возможность безналичной оплаты товаров и услуг картой через платежный терминал в магазинах, салонах красоты, спортзалах, кинотеатрах, ресторанах и т.д.
- —Интернет-эквайринг – это услуга, которая позволяет принимать платежи и оплачивать покупки картой через интернет. Не предполагает использование физического терминала, процесс оплаты происходит через веб-интерфейс. Покупка совершается при помощи банковской карты или электронных денег. Чтобы подключить интернет-эквайринг, сайт должен соответствовать требованиям банка.
- —Мобильный эквайринг – прием безналичной оплаты вне торговых точек. Например, оплата проезда кондуктору в общественном транспорте, курьеру или таксисту. Кроме того, из-за компактного оборудования такой вид эквайринга можно использовать в магазинах или местах реализации услуг с небольшой площадью.
- —ATM-эквайринг – это система оплаты услуг через банкоматы и другие устройства самообслуживания. К таким услугам относится оплата ЖКХ, ТВ, пополнение счёта мобильного телефона. В процессе операции плательщик вставляет или прикладывает карту к терминалу и производит оплату.
- —Оплата по QR-коду – дистанционная форма оплаты товара или услуги с использованием системы быстрых платежей. Плательщик открывает приложение своего банка, сканирует код, который зарегистрирован на продавца, и выполняет платеж. Оплата по QR-коду — альтернатива торговому эквайрингу для малого бизнеса.
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Требования
Чтобы подключиться к эквайрингу, бизнес продавца должен соответствовать законодательным нормам. Например, запрещено продавать контрафактную продукцию и товары, нарушающие авторские права. В этом случае банк откажет в предоставлении услуги.
Перед подключением эквайринга банк проводит проверку бизнеса. Критерии для принятия решения в подключении или отказе каждая финансовая организация устанавливает самостоятельно. К примеру, чтобы убедиться в том, что бизнес реально существует, банк может потребовать у нового клиента прикрепить фотографии торгового места.
Стоимость
"Стоимость эквайринга кредитных организаций различается между собой, но издержки всех банков одинаковые. Тарифы включают в себя межбанковские комиссии и комиссии платежным системам, заработную плату персонала. В стоимость услуги также могут входить дополнительные платежи: например, аренда терминала и сервисное обслуживание оборудования. Комиссию за эквайринг с бизнеса берет банк-эквайер", - поясняет бухгалтер Анастасия Сметанникова.
Женщина возле банкомата
Безопасность эквайринга
В рамках торгового или мобильного эквайринга данные считываются терминалом с карты клиента и в зашифрованном виде передаются в банк. Безопасность процесса передачи данных обеспечивает финансово-кредитная организация.
Торговый эквайринг – самый безопасный вид такой услуги. Мобильный формат считается наименее защищенным, потому что при его осуществлении используется смартфон или прямое подключение к интернету. Именно поэтому банки часто устанавливают лимит на размер сумм, которые можно оплатить при мобильном эквайринге за один раз
За безопасность интернет-эквайринга отвечает платежный шлюз, через который происходит оплата. Банк в таком случае следит за безопасностью передачи данных.
Плюсы
Основные преимущества эквайринга:
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
- 1Безопасность расчетов. При безналичной форме невозможно оплатить товар или услугу фальшивыми деньгами. Также исключается риск того, что кассир обсчитает клиента. В случаях, когда продавец ввел в терминале неправильную сумму, в онлайн-приложении банка клиента останется соответствующее подтверждение. Доказать факт такого мошенничества при оплате наличными будет намного сложнее.
- 2Увеличение продаж. Большинство жителей России предпочитает безналичный способ оплаты, в то время как объем наличных платежей падает. Людям удобнее выполнять оплату картой или с помощью смартфона практически везде: в ресторанах, общественном транспорте, продуктовых магазинах. Клиенты часто выбирают безналичный расчет, так как могут получить кэшбэк.
- 3Уменьшение расходов. С использованием эквайринга сокращаются расходы на инкассацию. Также в процессе безналичного расчета уменьшается вероятность потери денег из-за ошибки кассира.
- 4Удобство. Покупателю не нужно носить с собой наличные, а оплата производится достаточно быстро. Продавец получает деньги на расчетный счет, а значит, ему не нужно их пересчитывать и сдавать в банк. Также при таком способе оплаты не будет проблем с разменом.
Минусы
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- 1Комиссия банка. За каждую операцию необходимо платить комиссию. Чаще всего она составляет 1,5—2,5% для торгового эквайринга, 3,5—5% - для интернет-эквайринга. Комиссию платит именно продавец. Согласно закону о правах потребителя переложить оплату на покупателя невозможно. Когда у бизнеса мало клиентов с банковскими картами и прибыль от них невелика, такой способ оплаты может быть невыгоден.
- 2Технические сбои оборудования. Нередки ситуации, когда в магазинах происходит отказ системы из-за отсутствия связи с банком. В таком случае наличие терминала становится больше проблемой, чем выгодным вложением. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо правильно выбрать интернет-провайдера и кредитную организацию.
- 3Деньги приходят не сразу. Срок зачисления денег на счет продавца устанавливает банк-эквайер. Чаще всего он составляет от одного до трех дней.
Как подключить эквайринг
Для того чтобы подключить эквайринг, нужно выполнить два основных действия: собрать документы и заключить договор. Обычно такой процесс длится несколько дней.
Воспользоваться услугой банка-эквайера могут организации и индивидуальные предприниматели. Самозанятым без статуса ИП банк не сможет открыть расчетный счет, поэтому эквайринг в таком случае невозможен.
В зависимости от условий банка, подключение эквайринга может происходить как платно, так и на бесплатной основе.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Документы
Для подключения эквайринга нужно предоставить регистрационные документы.
Для организации:
- —свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) или выписка из ЕГРЮЛ;
- —видетельство о постановке предприятия на учет в налоговой инспекции (ИНН)
- —решение о назначении директора;
- —устав организации;
- —паспорт генерального директора.
Для ИП:
- —паспорт,
- —свидетельство о регистрации ИП (ОГРНИП) или выписка из ЕГРИП,
- —ИНН.
В зависимости от банка и вида эквайринга могут потребоваться дополнительные документы. Например, банк может попросить заполнить заявку, анкету, или запросить бумаги, подтверждающие адрес торговой точки. Такие документы необходимо предоставить банку для подтверждения того, что эквайринг подключается к реально существующему бизнесу и не будет использован в мошеннических операциях.
В случаях, когда у организации или ИП уже открыт расчетный счет в банке, и он хочет там же подключить эквайринг, достаточно только заполнить заявку.
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На что обратить внимание при подключении
Условия предоставления услуги могут существенно различаться в зависимости от банка. Для того чтобы эквайринг оказался выгодным для продавца перед заключением договора с банком-эквайером стоит обратить внимание на ряд факторов. Приоритетное значение в таком вопросе имеют тарифы – размер комиссии. Кроме того, следует уточнить следующие моменты:
- —какое устройство предоставляет банк и как много времени занимает установка;
- —возможно ли арендовать терминал и на каких условиях;
- —какие платежные системы поддерживает банк;
- —достаточен ли оборот магазина для использования выбранного банковского тарифа;
- —как быстро поступают деньги на счет;
- —уровень сервисной и технической поддержки.
Также некоторые банки в договоре о подключении эквайринга предусматривают обучение сотрудников организации или ИП по эксплуатации терминалов. Поэтому этот вопрос тоже можно уточнить у банка-эквайера.