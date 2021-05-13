https://ria.ru/20210513/spor-1732223739.html

ЦБ впервые вступил в очный спор с Дерипаской

ЦБ впервые вступил в очный спор с Дерипаской

Банк России впервые вступил в очный спор с сооснователем En+ и "Русала" миллиардером Олегом Дерипаской из-за политики регулятора. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:23

2021-05-13T22:23

2021-05-13T22:55

россия

кирилл тремасов

русал

центральный банк рф (цб рф)

олег дерипаска

экономика

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"Вы президенту докладывали?" Дерипаска поспорил с Центробанком

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Банк России впервые вступил в очный спор с сооснователем En+ и "Русала" миллиардером Олегом Дерипаской из-за политики регулятора. На сегодняшнем заседании наблюдательного совета Института экономики роста имени П. А. Столыпина предприниматель спросил у директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, возможно ли в концепции ЦБ достичь поставленной президентом цели опередить по темпам роста экономики среднемировые показатели в два раза и обеспечить соответствующий рост доходов россиян. Тремасов ответил, что долгосрочные темпы экономического роста зависят от производительности капитала и труда, а не монетарной политики регулятора. "Мы можем оптимизировать траекторию роста, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики, спады спроса, мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе", — объяснил он.Представитель регулятора добавил также, что сейчас эксперты оценивают потенциал роста российской экономики в полтора-два процента. "А вы об этом президенту докладываете? Вы же один из источников информации, он рассчитывает на темпы роста пять процентов, вы говорите один-полтора процента", — спросил Дерипаска, подчеркнув, что это политический вопрос.Тремасов в ответ указал на оценки Минэкономразвития, на основе которых верстается бюджет, и подчеркнул, что даже правительство признает, что экономика вряд ли сможет расти быстрее. Представитель ЦБ добавил, что в этом году ВВП увеличится на четыре процента, так как это будет восстановительный рост. Затем Дерипаска спросил, планирует ли ЦБ публиковать стенограммы заседаний совета директоров. Представитель Центробанка ответил, что регулятор в пресс-релизах старается давать достаточно подробное описание и обоснование принимаемых решений. "Более того, в докладе мы раскрываем моменты, связанные с прогнозом и общей оценкой. Поэтому Банк России в этом плане стремится к повышению прозрачности", — пояснил он. Тремасов добавил, что когда-нибудь регулятор будет публиковать стенограммы заседаний, но пока это не обсуждается. Он также прокомментировал призыв Дерипаски снизить ключевую ставку, чтобы сделать кредиты доступнее для экономики. По словам специалиста, это позволит повлиять разве что на облигации федерального займа. "Но долгосрочные и среднесрочные ставки во многом зависят от доверия к денежно-кредитной политики и от того, как рынок оценивает инфляционные ожидания", — сказал представитель ЦБ.Дерипаска регулярно выступает с критикой политики Центробанка. Так, в марте прошлого года он обвинял банк в бездействии на фоне пандемии коронавируса. В декабре бизнесмен назвал высокие проценты по кредитам причиной подорожания продуктов, а в январе этого года возложил на регулятор ответственность за сокращение населения страны. Весной миллиардер раскритиковал решение ЦБ повысить ставку, назвав его "атакой на доходы россиян".

https://ria.ru/20210513/deripaska-1732177908.html

https://ria.ru/20210429/deripaska-1730454498.html

https://ria.ru/20210422/kvazidefolt-1729456108.html

https://ria.ru/20210406/reshenie-1604415712.html

россия

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россия, кирилл тремасов, русал, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, экономика