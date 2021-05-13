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Туризм
https://ria.ru/20210513/shri-lanka-1732178231.html
Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов
Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов
Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:36
2021-05-13T17:36
куда можно лететь
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы, сообщает АТОР.В среду Минздрав выпустил новые правила для иностранных гостей. Всех путешественников, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждет двухнедельный карантин в сертифицированных отелях. Это требование будет действовать до конца мая, хотя еще в марте от самоизоляции были освобождены вакцинированные иностранцы.Согласно новому протоколу, дети младше двух лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все туристы старше 12 лет должны сдать анализы в первый и на 11–14 день пребывания в стране.Покинуть сертифицированный отель путешественники могут только по истечении двух недель карантина при условии отрицательных результатов тестов.Кроме того, из-за роста заболеваемости с 17 мая будет действовать комендантский час с 23 до четырех часов, в том числе — и для зарубежных гостей.Рестораны могут работать с загрузкой в 25 процентов и оказывать услуги доставки еды. Бары, казино, букмекерские конторы и массажные салоны останутся закрытыми, как и тренажерные залы, кинотеатры, парки и бассейны.Супермаркетам разрешено запускать в помещение не более четверти от стандартной численности покупателей. Они должны соблюдать социальную дистанцию.Сейчас на Шри-Ланке почти нет иностранцев. По данным управления по развитию туризма (SLTDA), за первые четыре месяца 2021 года число прибытий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 97 процентов, до 13,8 тысячи гостей.Из России нет прямых перелетов в это государство, наши соотечественники добираются до острова с пересадкой в Катаре. Но из-за строгих протоколов на отдых туда едут единицы.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
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куда можно лететь, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, катар, шри-ланка

Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для туристов

17:36 13.05.2021
 
© Depositphotos / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
Слон на дороге в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Depositphotos / bodrumsurf
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы, сообщает АТОР.
В среду Минздрав выпустил новые правила для иностранных гостей. Всех путешественников, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждет двухнедельный карантин в сертифицированных отелях. Это требование будет действовать до конца мая, хотя еще в марте от самоизоляции были освобождены вакцинированные иностранцы.
Согласно новому протоколу, дети младше двух лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все туристы старше 12 лет должны сдать анализы в первый и на 11–14 день пребывания в стране.
Покинуть сертифицированный отель путешественники могут только по истечении двух недель карантина при условии отрицательных результатов тестов.
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Кроме того, из-за роста заболеваемости с 17 мая будет действовать комендантский час с 23 до четырех часов, в том числе — и для зарубежных гостей.
Рестораны могут работать с загрузкой в 25 процентов и оказывать услуги доставки еды. Бары, казино, букмекерские конторы и массажные салоны останутся закрытыми, как и тренажерные залы, кинотеатры, парки и бассейны.
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Супермаркетам разрешено запускать в помещение не более четверти от стандартной численности покупателей. Они должны соблюдать социальную дистанцию.
Сейчас на Шри-Ланке почти нет иностранцев. По данным управления по развитию туризма (SLTDA), за первые четыре месяца 2021 года число прибытий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 97 процентов, до 13,8 тысячи гостей.
Из России нет прямых перелетов в это государство, наши соотечественники добираются до острова с пересадкой в Катаре. Но из-за строгих протоколов на отдых туда едут единицы.
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