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Казанские школы возобновят работу 14 мая
Казанские школы возобновят работу 14 мая
Четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:18
2021-05-13T02:13
стрельба в школе в казани
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники возобновят учебу, прерванную во вторник трагическими событиями в гимназии №175, в пятницу.Как уточнили в министерстве труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в соответствии с указом президента республики об определении дней проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году, 13 мая – Ураза-байрам – является нерабочим праздничным днем.Ранее, во вторник, после трагедии в казанской гимназии №175, власти республики отменили занятия в школах Казани 12 мая. Президент Татарстана поручил организовать проверки всех учебных учреждений республики и поставил задачу обеспечить в них повышенные меры безопасности.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210512/rebenok-1732020819.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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стрельба в школе в казани, россия, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Казанские школы возобновят работу 14 мая

00:18 13.05.2021 (обновлено: 02:13 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники возобновят учебу, прерванную во вторник трагическими событиями в гимназии №175, в пятницу.
Как уточнили в министерстве труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в соответствии с указом президента республики об определении дней проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году, 13 мая – Ураза-байрам – является нерабочим праздничным днем.
"В школах республики в четверг также выходной день, к учебному процессу они вернутся в пятницу", - добавили в министерстве образования науки Татарстана.
Ранее, во вторник, после трагедии в казанской гимназии №175, власти республики отменили занятия в школах Казани 12 мая. Президент Татарстана поручил организовать проверки всех учебных учреждений республики и поставил задачу обеспечить в них повышенные меры безопасности.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
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