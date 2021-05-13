https://ria.ru/20210513/shkoly-1732052421.html

Казанские школы возобновят работу 14 мая

Казанские школы возобновят работу 14 мая

Четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:18

2021-05-13T00:18

2021-05-13T02:13

стрельба в школе в казани

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники возобновят учебу, прерванную во вторник трагическими событиями в гимназии №175, в пятницу.Как уточнили в министерстве труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в соответствии с указом президента республики об определении дней проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году, 13 мая – Ураза-байрам – является нерабочим праздничным днем.Ранее, во вторник, после трагедии в казанской гимназии №175, власти республики отменили занятия в школах Казани 12 мая. Президент Татарстана поручил организовать проверки всех учебных учреждений республики и поставил задачу обеспечить в них повышенные меры безопасности.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210512/rebenok-1732020819.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, республика татарстан (татарстан), казань, общество