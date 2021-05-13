https://ria.ru/20210513/shkola-1732168729.html

Учительница казанской школы рассказала, как успокаивала детей

Учительница казанской школы рассказала, как успокаивала детей

Учительница из 175-й школы Казани рассказала РИА Новости, как успокаивала детей во время стрельбы и как их спас ОМОН. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:31

2021-05-13T16:31

2021-05-13T16:31

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Учительница из 175-й школы Казани рассказала РИА Новости, как успокаивала детей во время стрельбы и как их спас ОМОН.По словам учительницы обществознания Гюзель Якуповой, в момент нападения на школу она проводила контрольную работу в 11-м классе. Когда директор школы по громкоговорителю сообщила, что нужно забаррикадироваться, ученики закрыли дверь и окна. Когда раздался взрыв, она отвела детей в конец кабинета."Я осознавала, что не должна плакать, чтобы не видели дети. Слышны были выстрелы, взрыв. Сказала детям, чтобы они звонили родителям, поддерживали связь. В это время звонит мой двоюродный брат, он работает в МЧС Казани, и говорит, что мы все знаем, службы выехали, будьте спокойны. И эта информация нас успокоила", - сообщила Якупова.Через некоторое время, по ее словам, в дверь тихонько постучали, сначала дети испугались, что это может быть преступник, но за дверью сказали: "ОМОН"."Мы не были до конца уверены в том, кто за дверью. Но одна из учениц узнала голос своего отца, и тогда мы поняли, что за дверью наши. Правда, сразу от волнения не могли попасть ключом в замок, и папа Аделины сказал, чтоб ему его дали. Он сам открыл дверь, Аделина бросилась на шею", - рассказала педагог.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732162105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, казань, происшествия