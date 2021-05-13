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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира
Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:48
2021-05-13T21:48
волгоград
екатеринбург
ростов-на-дону
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Рейс авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону – Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.По словам собеседника агентства, пассажир был направлен в больницу, а самолет в 20.55 мск вылетел из Волгограда в пункт назначения.
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волгоград, екатеринбург, ростов-на-дону, происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира

21:48 13.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"Рейс авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону – Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.
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В Оренбурге экстренно сел летевший в Москву лайнер
По словам собеседника агентства, пассажир был направлен в больницу, а самолет в 20.55 мск вылетел из Волгограда в пункт назначения.
 
ВолгоградЕкатеринбургРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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