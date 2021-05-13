https://ria.ru/20210513/samolet-1732220620.html

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира

Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:48

2021-05-13T21:48

2021-05-13T21:48

волгоград

екатеринбург

ростов-на-дону

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Рейс авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону – Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19.34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.По словам собеседника агентства, пассажир был направлен в больницу, а самолет в 20.55 мск вылетел из Волгограда в пункт назначения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/samolet-1731372933.html

волгоград

екатеринбург

ростов-на-дону

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волгоград, екатеринбург, ростов-на-дону, происшествия