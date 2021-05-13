https://ria.ru/20210513/samokat-1732121945.html

В Совфеде оценили идею ограничить скорость самокатов

В Совфеде оценили идею ограничить скорость самокатов

Введение ограничений на скорость самокатов - абсолютно правильная и необходимая мера, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:23

2021-05-13T13:23

2021-05-13T13:23

александр башкин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Введение ограничений на скорость самокатов - абсолютно правильная и необходимая мера, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Ограничение скорости самокатов - абсолютно правильная и необходимая людям мера. Увеличившееся количество разных средств передвижения - самокатов, велосипедов, гироскутеров - уже привело к росту травматизма как пешеходов, так и самих владельцев этих средств", - сказал Башкин.Он не исключил, что такое ограничение может появиться на федеральном уровне."Сейчас ряд регионов уже вводят ограничения скорости самокатов, думаю, что на их опыт можно будет посмотреть как на пилотный проект и внедрить это уже на федеральном уровне", - подчеркнул сенатор.Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга определил, что скорость движения самокатов в Петербурге ограничат 15 километрами в час, а их парковка на пути следования горожан у метро будет запрещена.

https://ria.ru/20210512/samokaty-1732041204.html

санкт-петербург

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александр башкин, санкт-петербург, общество