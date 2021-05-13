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Названы самые высокооплачиваемые вакансии с удаленкой
Названы самые высокооплачиваемые вакансии с удаленкой
Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:07
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кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.До 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от трех лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода.Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.Ведущий разработчик в сфере логистики может претендовать на сумму от 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам компании предоставляется скидка на изучение английского в одной из языковых школ. Такое же вознаграждение может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от четырех лет. Доход менеджера по продаже медицинского оборудования может составить до 200 тысяч рублей. Он должен знать основы УЗИ и виды приборов для лучевой диагностики. Окончательная сумма будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.На мебельную фабрику ищут конструктора — ему готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке.Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.Заработок рекрутера может составить до 120 тысяч рублей: ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.
https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html
https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии с удаленкой

08:07 13.05.2021 (обновлено: 11:01 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
До 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от трех лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 02:24
Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.
Ведущий разработчик в сфере логистики может претендовать на сумму от 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам компании предоставляется скидка на изучение английского в одной из языковых школ. Такое же вознаграждение может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от четырех лет.
Доход менеджера по продаже медицинского оборудования может составить до 200 тысяч рублей. Он должен знать основы УЗИ и виды приборов для лучевой диагностики. Окончательная сумма будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 09:01
Названы самые уважаемые профессии в России
На мебельную фабрику ищут конструктора — ему готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке.
Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.
Заработок рекрутера может составить до 120 тысяч рублей: ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 07:10
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
 
Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
 
 
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