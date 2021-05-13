https://ria.ru/20210513/rabota-1732065664.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии с удаленкой
Названы самые высокооплачиваемые вакансии с удаленкой
Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:07
2021-05-13T08:07
2021-05-13T11:01
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.До 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от трех лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода.Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.Ведущий разработчик в сфере логистики может претендовать на сумму от 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам компании предоставляется скидка на изучение английского в одной из языковых школ. Такое же вознаграждение может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от четырех лет. Доход менеджера по продаже медицинского оборудования может составить до 200 тысяч рублей. Он должен знать основы УЗИ и виды приборов для лучевой диагностики. Окончательная сумма будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.На мебельную фабрику ищут конструктора — ему готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке.Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.Заработок рекрутера может составить до 120 тысяч рублей: ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.
https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html
https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html
https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
До 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от трех лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода.
Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.
Ведущий разработчик в сфере логистики может претендовать на сумму от 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам компании предоставляется скидка на изучение английского в одной из языковых школ. Такое же вознаграждение может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от четырех лет.
Доход менеджера по продаже медицинского оборудования может составить до 200 тысяч рублей. Он должен знать основы УЗИ и виды приборов для лучевой диагностики. Окончательная сумма будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.
На мебельную фабрику ищут конструктора — ему готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке.
Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК
и картона.
Заработок рекрутера может составить до 120 тысяч рублей: ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.