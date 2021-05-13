https://ria.ru/20210513/putin-1732163928.html
Путин поручил представить идеи по изучению русского языка в Таджикистане
Путин поручил представить идеи по изучению русского языка в Таджикистане
Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистане. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:08
2021-05-13T16:08
2021-05-13T16:08
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистане.На совещании с членами правительства в четверг президент попросил подготовить дополнительные предложения по поддержке русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно"."Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз - с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения", - обратился Путин к Кравцову.По его словам, местные и республиканские власти "делают для этого то, что могут делать"."Но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы, эти наши интересы точно совершенно совпадают. Поэтому нужно поработать здесь поактивнее. Представьте, пожалуйста, предложения", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html
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россия, владимир путин, таджикистан, в мире
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил главе Минпросвещения РФ
Сергею Кравцову представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистане
.
На совещании с членами правительства в четверг президент попросил подготовить дополнительные предложения по поддержке русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно".
"Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз - с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения", - обратился Путин к Кравцову.
По его словам, местные и республиканские власти "делают для этого то, что могут делать".
"Но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы, эти наши интересы точно совершенно совпадают. Поэтому нужно поработать здесь поактивнее. Представьте, пожалуйста, предложения", - заключил президент РФ.