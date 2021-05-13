https://ria.ru/20210513/putin-1732163928.html

Путин поручил представить идеи по изучению русского языка в Таджикистане

Путин поручил представить идеи по изучению русского языка в Таджикистане

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистане. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:08

2021-05-13T16:08

2021-05-13T16:08

россия

владимир путин

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:218:3192:2014_1920x0_80_0_0_973b26d1706ee8f75ebb19418dae9508.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистане.На совещании с членами правительства в четверг президент попросил подготовить дополнительные предложения по поддержке русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно"."Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз - с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения", - обратился Путин к Кравцову.По его словам, местные и республиканские власти "делают для этого то, что могут делать"."Но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы, эти наши интересы точно совершенно совпадают. Поэтому нужно поработать здесь поактивнее. Представьте, пожалуйста, предложения", - заключил президент РФ.

https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html

https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, таджикистан, в мире