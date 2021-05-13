https://ria.ru/20210513/putin-1732154498.html

Путин: будем молиться о выздоровлении пострадавших в Казани

Путин: будем молиться о выздоровлении пострадавших в Казани

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что делается все возможное для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани, добавил, что будет... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:27

2021-05-13T15:27

2021-05-13T15:27

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что делается все возможное для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани, добавил, что будет молиться об их выздоровлении.Путин в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. В начале совещания президент попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко доложить о ситуации после стрельбы в школе в Казани."Уверен, что делается все возможное для того, чтобы спасти жизни детей. Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении", - сказал президент после доклада министра.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732153097.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732151467.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия