https://ria.ru/20210513/putin-1732149664.html

Путин призвал посмотреть "пошире" на помощь пострадавшим в Казани

Путин призвал посмотреть "пошире" на помощь пострадавшим в Казани

Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:09

2021-05-13T15:09

2021-05-13T15:24

стрельба в школе в казани

михаил мурашко

рустам минниханов

владимир путин

казань

общество

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, попросил его работать с каждой семьей и доложить предложения о поддержке.Президент в четверг провел совещание с членами правительства, он начал эту встречу с трагедии в Казани. Об оказании помощи пострадавшим рассказали глава Минздрава Михаил Мурашко и Минниханов. После доклада главы республики Путин поблагодарил его за оперативные решения по поддержке пострадавших семей, особенно тех, кто потерял своих детей."И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире - что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", - уточнил президент."Просто пошире взгляните. Вы человек очень опытный и, я знаю, относящийся к вопросам подобного рода самым внимательным образом, понимаете, о чем идет речь. Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших", - попросил Путин.

https://ria.ru/20210513/putin-1732147253.html

казань

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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-13T15:09 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, михаил мурашко, рустам минниханов, владимир путин, казань, общество, происшествия