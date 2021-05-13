Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/putin-1732149664.html
Путин призвал посмотреть "пошире" на помощь пострадавшим в Казани
Путин призвал посмотреть "пошире" на помощь пострадавшим в Казани
Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:09
2021-05-13T15:24
стрельба в школе в казани
михаил мурашко
рустам минниханов
владимир путин
казань
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730680558_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_acdf82d2b2c1cf8b6eb834561ff8484e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, попросил его работать с каждой семьей и доложить предложения о поддержке.Президент в четверг провел совещание с членами правительства, он начал эту встречу с трагедии в Казани. Об оказании помощи пострадавшим рассказали глава Минздрава Михаил Мурашко и Минниханов. После доклада главы республики Путин поблагодарил его за оперативные решения по поддержке пострадавших семей, особенно тех, кто потерял своих детей."И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире - что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", - уточнил президент."Просто пошире взгляните. Вы человек очень опытный и, я знаю, относящийся к вопросам подобного рода самым внимательным образом, понимаете, о чем идет речь. Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших", - попросил Путин.
https://ria.ru/20210513/putin-1732147253.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
2021-05-13T15:09
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730680558_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_18aa8ddbf56e6e7825fe36a2f865e79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, михаил мурашко, рустам минниханов, владимир путин, казань, общество, происшествия

Путин призвал посмотреть "пошире" на помощь пострадавшим в Казани

15:09 13.05.2021 (обновлено: 15:24 13.05.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, попросил его работать с каждой семьей и доложить предложения о поддержке.
Президент в четверг провел совещание с членами правительства, он начал эту встречу с трагедии в Казани. Об оказании помощи пострадавшим рассказали глава Минздрава Михаил Мурашко и Минниханов. После доклада главы республики Путин поблагодарил его за оперативные решения по поддержке пострадавших семей, особенно тех, кто потерял своих детей.
Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 15:01
Семьи пострадавших в Казани получат необходимую поддержку, заявил Путин
"И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире - что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", - уточнил президент.
"Просто пошире взгляните. Вы человек очень опытный и, я знаю, относящийся к вопросам подобного рода самым внимательным образом, понимаете, о чем идет речь. Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших", - попросил Путин.
 
Стрельба в школе в КазаниМихаил МурашкоРустам МиннихановВладимир ПутинКазаньОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния