В Подмосковье проверят социальные сети школьников и студентов
17:29 13.05.2021 (обновлено: 17:36 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковные школы после трагедии в Казани проверяют на антитеррористическую защищенность, а социальные сети школьников и студентов – на признаки асоциального поведения, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"В регионе ведется работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов", - приводит слова руководителя главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева пресс-служба ведомства.
Отмечается, что распоряжение провести проверку безопасности в школах дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо мер по защите школ в Подмосковье ведется профилактическая работа: специалисты проверяют сигналы о странном поведении подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, и выявляют учащихся, которые потенциально могут входить в группы риска.
В ведомстве добавили, что разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике трагедий в школах, информация о их возможных причинах, а также о действиях при возможном нападении на учреждение.
"Под особым вниманием находятся молодые люди старше 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.