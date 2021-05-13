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В Подмосковье проверят социальные сети школьников и студентов
В Подмосковье проверят социальные сети школьников и студентов
Подмосковные школы после трагедии в Казани проверяют на антитеррористическую защищенность, а социальные сети школьников и студентов – на признаки асоциального... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:29
2021-05-13T17:36
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
андрей воробьев
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковные школы после трагедии в Казани проверяют на антитеррористическую защищенность, а социальные сети школьников и студентов – на признаки асоциального поведения, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья."В регионе ведется работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов", - приводит слова руководителя главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева пресс-служба ведомства.Отмечается, что распоряжение провести проверку безопасности в школах дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо мер по защите школ в Подмосковье ведется профилактическая работа: специалисты проверяют сигналы о странном поведении подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, и выявляют учащихся, которые потенциально могут входить в группы риска.В ведомстве добавили, что разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике трагедий в школах, информация о их возможных причинах, а также о действиях при возможном нападении на учреждение."Под особым вниманием находятся молодые люди старше 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие", - говорится в сообщении.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731791295.html
россия
казань
московская область (подмосковье)
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев, рустам минниханов, казань, происшествия, московская область (подмосковье)

В Подмосковье проверят социальные сети школьников и студентов

17:29 13.05.2021 (обновлено: 17:36 13.05.2021)
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Depositphotos / Kobyakov
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковные школы после трагедии в Казани проверяют на антитеррористическую защищенность, а социальные сети школьников и студентов – на признаки асоциального поведения, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"В регионе ведется работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов", - приводит слова руководителя главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева пресс-служба ведомства.
Отмечается, что распоряжение провести проверку безопасности в школах дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо мер по защите школ в Подмосковье ведется профилактическая работа: специалисты проверяют сигналы о странном поведении подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, и выявляют учащихся, которые потенциально могут входить в группы риска.
В ведомстве добавили, что разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике трагедий в школах, информация о их возможных причинах, а также о действиях при возможном нападении на учреждение.
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11 мая, 15:18
В Госдуме призвали отслеживать "преступные намерения" в интернете
"Под особым вниманием находятся молодые люди старше 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Андрей ВоробьевРустам МиннихановКазаньПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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