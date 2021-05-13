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Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров
Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров
Российский робот Промобот начал работать в немецком детском парке динозавров: он общается с посетителями, рассказывает об экспонатах и проводит экскурсии,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:26
2021-05-13T13:26
promobot
сахалин
евросоюз
германия
австрия
технологии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский робот Промобот начал работать в немецком детском парке динозавров: он общается с посетителями, рассказывает об экспонатах и проводит экскурсии, рассказали РИА Новости в компании-производителе.Доисторический детский парк находится в городе Флорштадт в земле Гессен. Прежде чем приступить к служебным обязанностям, Промобот изучил все экспонаты парка и стал экспертом по доисторическим животным."Робот-экскурсовод стал отличным решением для автоматизации рабочего процесса. Работник становится ценным экспонатом, который привлекает внимание детей и взрослых. Посетители с интересом начинают "знакомство" с новым сотрудником, им нравится такой формат экскурсий. Робот нашего парка стал первым роботом-экскурсоводом в Германии", - прокомментировал администратор детского парка Йоханнес Кайс.Промобот умеет поддерживать диалог, отвечать на вопросы и разговаривает на 11 языках. Робот передвигается между экспонатами и посетителями с помощью специальных датчиков: они позволяют "видеть" любые препятствия и объезжать их. Такие роботы уже работают и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина.Другие роботы пермской компании уже поставляются в Евросоюз. Так, например, в 2019 году "Промобот" поставила более 50 единиц техники в торговые центры, музеи и банки Нидерландов, Швейцарии, Австрии и Норвегии.
https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html
https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html
сахалин
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promobot, сахалин, евросоюз, германия, австрия, технологии

Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров

13:26 13.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация нового робота компании "Промобот" на форуме Skolkovo Robotics
Презентация нового робота компании Промобот на форуме Skolkovo Robotics - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский робот Промобот начал работать в немецком детском парке динозавров: он общается с посетителями, рассказывает об экспонатах и проводит экскурсии, рассказали РИА Новости в компании-производителе.
Доисторический детский парк находится в городе Флорштадт в земле Гессен. Прежде чем приступить к служебным обязанностям, Промобот изучил все экспонаты парка и стал экспертом по доисторическим животным.
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"Робот-экскурсовод стал отличным решением для автоматизации рабочего процесса. Работник становится ценным экспонатом, который привлекает внимание детей и взрослых. Посетители с интересом начинают "знакомство" с новым сотрудником, им нравится такой формат экскурсий. Робот нашего парка стал первым роботом-экскурсоводом в Германии", - прокомментировал администратор детского парка Йоханнес Кайс.
Промобот умеет поддерживать диалог, отвечать на вопросы и разговаривает на 11 языках. Робот передвигается между экспонатами и посетителями с помощью специальных датчиков: они позволяют "видеть" любые препятствия и объезжать их. Такие роботы уже работают и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина.
"Это первый для нашей компании опыт экспорта робота-экскурсовода. До этого роботов часто приобретали для музеев и парков российских регионов. Робот-экскурсовод быстро адаптировался под немецкий язык, также расширил свои знания в сфере древних животных. Также мы рады сотрудничеству с иностранными организациями, планируем и дальше продвигать роботов в другие общественные места Германии и других стран", - поделился планами директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.
Другие роботы пермской компании уже поставляются в Евросоюз. Так, например, в 2019 году "Промобот" поставила более 50 единиц техники в торговые центры, музеи и банки Нидерландов, Швейцарии, Австрии и Норвегии.
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PromobotСахалинЕвросоюзГерманияАвстрияТехнологии
 
 
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