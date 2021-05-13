https://ria.ru/20210513/promobot-1732122477.html

Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров

Российский робот устроился на работу в немецкий парк динозавров

Российский робот Промобот начал работать в немецком детском парке динозавров: он общается с посетителями, рассказывает об экспонатах и проводит экскурсии,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:26

2021-05-13T13:26

2021-05-13T13:26

promobot

сахалин

евросоюз

германия

австрия

технологии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский робот Промобот начал работать в немецком детском парке динозавров: он общается с посетителями, рассказывает об экспонатах и проводит экскурсии, рассказали РИА Новости в компании-производителе.Доисторический детский парк находится в городе Флорштадт в земле Гессен. Прежде чем приступить к служебным обязанностям, Промобот изучил все экспонаты парка и стал экспертом по доисторическим животным."Робот-экскурсовод стал отличным решением для автоматизации рабочего процесса. Работник становится ценным экспонатом, который привлекает внимание детей и взрослых. Посетители с интересом начинают "знакомство" с новым сотрудником, им нравится такой формат экскурсий. Робот нашего парка стал первым роботом-экскурсоводом в Германии", - прокомментировал администратор детского парка Йоханнес Кайс.Промобот умеет поддерживать диалог, отвечать на вопросы и разговаривает на 11 языках. Робот передвигается между экспонатами и посетителями с помощью специальных датчиков: они позволяют "видеть" любые препятствия и объезжать их. Такие роботы уже работают и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина.Другие роботы пермской компании уже поставляются в Евросоюз. Так, например, в 2019 году "Промобот" поставила более 50 единиц техники в торговые центры, музеи и банки Нидерландов, Швейцарии, Австрии и Норвегии.

https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html

https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html

сахалин

германия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

promobot, сахалин, евросоюз, германия, австрия, технологии